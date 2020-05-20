2020-05-21T00:05:29+03:00
Звезды

Элизабет Херли за два десятка лет не состарилась ни на день

Актриса сфотографировалась в платье, в котором выходила в свет 21 год назад. Сегодня она смотрится еще эффектнее
Николай ГЕРАСИМОВ
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Актриса Элизабет Херли.Актриса Элизабет Херли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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54-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли поделилась в инстаграме фотографией, сделанной для журнала Harper’s Bazaar. Она надела лиловое платье Versace, которое в последний раз носила ровно 21 год назад - на вручении премий Совета модельеров Америки. И оказалось, что годы над Элизабет совершенно не властны: сегодня она выглядит чуть ли не лучше, чем в конце 90-х.

«Элизабет Херли стареет наоборот!» - восторгаются журналисты. «Королева!» - орут в комментариях поклонники. Сама же Херли скромно подписала фотографию: сижу, мол, дома, смотрю телевизор, все как у всех.

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Just hanging at home watching tv for @harpersbazaarus in a @versace dress I wore 21 years ago to the #cfdaawards #lockdown #nineweekstomorrow #TurnUpNotIn
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Именно на конец 90-х пришелся пик славы Херли: она снялась в самых известных своих фильмах, «Остине Пауэрсе» и «Ослепленном желаниями». До того она была известна как фотомодель и «подружка Хью Гранта» (ее отношения с английским актером длились 13 лет). Впоследствии Херли почти забросила большое кино (с 2000-го у нее вышло меньше десяти фильмов), но обрела новую славу на телевидении, сыграв в сериалах «Сплетница» и «Члены королевской семьи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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