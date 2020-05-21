Коронавирус в России, последние новости на 21 мая 2020

13 мая авторитетное информагентство Bloomberg выпустило материал под названием: «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Людоедский заголовок вызвал возмущение как обычных читателей, так и дипломатов, в том числе спикера МИД РФ Марии Захаровой.

В результате агентство сменило заголовок материала, но западные СМИ продолжают сомневаться в достоверности российской статистики смертности от COVID-19. Отделить злонамеренную пропаганду от истины в этом вопросе мы попросили директора Института лидерства и управления здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова — Екатерину Какорину.

Пандемия коронавируса добралась и до психоневрологического интерната №10 в Санкт-Петербурге. Инфекция «скосила» и медиков, и пациентов. В общей сложности «ковидом» заразились больше 400 человек. Санитарка интерната рассказала "КП" о трудностях карантина.

Скандал с невыплатой врачам премий за работу с пациентами, зараженными коронавирусом, достиг кульминации: президент посвятил проблеме очередное совещание, правительство дополнило и уточнило указы, выделены дополнительные средства, а на местах заведены первые уголовные дела.

Но как вообще вышло, что за работу с коронавирусными пациентами медики вместо положенных 80 тысяч получили издевательские 120 рублей? Подробности - в нашем материале.