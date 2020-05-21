Экстремально похудевшая Нетребко похвасталась стройными ногами в мини-шортах
У звезды мировой оперы Анны Нетребко сейчас – вынужденный отпуск: все концерты и спектакли отменены из-за коронавируса. На карантине певица решила заняться обустройством террасы своей квартиры в Вене. Апартаменты артистки расположены в самом сердце столицы Австрии, и с крыши дома открывается впечатляющий вид на дворцы и готические соборы. В Инстаграме Нетребко подробно рассказывает подписчикам о том, как она украшает террасу. Певица проявила себя совершенно с неожиданной стороны: она собственноручно красит стены, клеит мозаику, сажает в горшки растения и мастерит украшения для интерьера своего мини-дворика.
В этот раз Анна показала, как она занимается ландшафтным дизайном: она решила подстричь куст в форме утки. На своей страничке Нетребко опубликовала несколько фотографий, показывающих, как она ловко управляется с садовыми ножницами.
- Дональд Дак, добро пожаловать на террасу! Мне понравилось быть садовником, - призналась артистка.
Подписчики в комментариях похвалили не только ее талант садовницы и оригинальную форму растения, но и стройные ноги Нетребко. Занимаясь домашними делами, Анна нарядилась в клетчатую рубашку и короткие шорты, демонстрирующие, как она похудела на карантине. Певица явно сбросила несколько килограммов и теперь может позволить себе самые смелые наряды. Она с удовольствием носит мини-платья и сарафаны, подчеркивающие талию.
Артистка давно пересмотрела свой режим питания, да и для своих домашних старается готовить легкие низкокалорийные блюда – ризотто с лисичками, куриные грудки, морепродукты. Муж Анны, оперный певец Юсиф Эйвазов за последние месяцы тоже заметно похудел – видимо, его вдохновляет пример жены. Супруги воспитывают сына Анны Тьяго от уругвайского баритона Эрвина Шротта. Видимо, специально для Тьяго певица добавила в интерьер своей террасы много ярких и забавных деталей – от маленькой копии океанского маяка до куста в виде Дональда Дака.
Во время карантина Анна пожаловалась подписчикам, что из-за коронавируса артисты оказались оторванными от жизни.
- Не знаю как в России – в Европе границы будут закрыты до сентября. Все культурные и спортивные мероприятия отменены до сентября (пока) и поговаривают, что не наладится до января. Все артисты, музыканты и спортсмены выброшены за борт этой жизни, - написала она в Инстаграме.
Впрочем, благодаря самоизоляции у Анны появилось много свободного времени, которое она может проводить с сыном и посвятить домашнему хозяйству.
ИСТОЧНИК KP.RU