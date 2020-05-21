Экстремально похудевшая Нетребко похвасталась стройными ногами в мини-шортах

У звезды мировой оперы Анны Нетребко сейчас – вынужденный отпуск: все концерты и спектакли отменены из-за коронавируса. На карантине певица решила заняться обустройством террасы своей квартиры в Вене. Апартаменты артистки расположены в самом сердце столицы Австрии, и с крыши дома открывается впечатляющий вид на дворцы и готические соборы. В Инстаграме Нетребко подробно рассказывает подписчикам о том, как она украшает террасу. Певица проявила себя совершенно с неожиданной стороны: она собственноручно красит стены, клеит мозаику, сажает в горшки растения и мастерит украшения для интерьера своего мини-дворика.

В этот раз Анна показала, как она занимается ландшафтным дизайном: она решила подстричь куст в форме утки. На своей страничке Нетребко опубликовала несколько фотографий, показывающих, как она ловко управляется с садовыми ножницами.

- Дональд Дак, добро пожаловать на террасу! Мне понравилось быть садовником, - призналась артистка.

anna_netrebko_yusi_tiago Donald Duck- welcome to our terrace Love to be gardener Дональд Дак , добро пожаловать на террасу! Мне понравилось быть садовником

Подписчики в комментариях похвалили не только ее талант садовницы и оригинальную форму растения, но и стройные ноги Нетребко. Занимаясь домашними делами, Анна нарядилась в клетчатую рубашку и короткие шорты, демонстрирующие, как она похудела на карантине. Певица явно сбросила несколько килограммов и теперь может позволить себе самые смелые наряды. Она с удовольствием носит мини-платья и сарафаны, подчеркивающие талию.

Артистка давно пересмотрела свой режим питания, да и для своих домашних старается готовить легкие низкокалорийные блюда – ризотто с лисичками, куриные грудки, морепродукты. Муж Анны, оперный певец Юсиф Эйвазов за последние месяцы тоже заметно похудел – видимо, его вдохновляет пример жены. Супруги воспитывают сына Анны Тьяго от уругвайского баритона Эрвина Шротта. Видимо, специально для Тьяго певица добавила в интерьер своей террасы много ярких и забавных деталей – от маленькой копии океанского маяка до куста в виде Дональда Дака.

anna_netrebko_yusi_tiago Пора надеть короткое летнее платье ! It s time for short summer dress @yaninacouture

Во время карантина Анна пожаловалась подписчикам, что из-за коронавируса артисты оказались оторванными от жизни.

- Не знаю как в России – в Европе границы будут закрыты до сентября. Все культурные и спортивные мероприятия отменены до сентября (пока) и поговаривают, что не наладится до января. Все артисты, музыканты и спортсмены выброшены за борт этой жизни, - написала она в Инстаграме.

Впрочем, благодаря самоизоляции у Анны появилось много свободного времени, которое она может проводить с сыном и посвятить домашнему хозяйству.