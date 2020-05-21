Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 21 мая 2020: диагноз подтвердился у 2913 человек

По данным оперативного штаба на 21 мая 2020 года, в Москве за минувшие сутки выявлено 2913 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8849 в 84 регионах.

- Число заболевших в Москве 2913, в Московской области – 892 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

От коронавируса в Москве за последние сутки вылечилось 3746 человек.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 40 682, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Оперативный штаб опубликовал актуальные данные по коронавирусу

Один из способов лечения больных от коронавируса - использование плазмы доноров, которые победили COVID 2019. В столице решились стать донорами уже более 540 человек.

- При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве (данные Оперативного штаба):

17 мая – 142 824,

18 мая – 146 062,

19 мая – 149 607,

20 мая – 152 306,

21 мая – 155 219.