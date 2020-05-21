Ну а выходить в свет и далее по списку нужно, конечно же, свежими, красивыми и отдохнувшими. И если за всё время, проведённое дома, Вам так и не удалось найти возможность для ухода за собой, то последние деньки самоизоляции будут отличным поводом наверстать упущенное и привести себя в порядок!

Итак, в нашем гайде мы собрали для Вас лучшие майские предложения от магазинов бьюти-индустрии, благодаря которым Вы станете звездой любой послеизоляционной вечеринки!

Первым в нашем списке по праву стоит интернет-магазин Lookfantastic. На сайте известной английской компании представлено более 14 тысяч товаров для красоты на любой вкус от более, чем 400 мировых компаний. В мае клиентов магазина ждут приятные скидки в размере до 33% от таких известных брендов, как Tangle Teezer, First Aid Beauty, Oskia, Marvis, REN Clean Skincare, Talika, Ahava, Shiseido, Elizabeth Arden, Shea Moisture и других! Специальная скидка в размере 20% + дополнительная скидка 10% по промокоду Lookfantastic действует на продукцию бренда Foreo. Также в интернет-магазине проходит прекрасная акция на подборку товаров, благодаря которой Вы можете купить 3 любимых товара всего лишь по цене 2. Особого внимания заслуживает и майская Lookfantastic Beauty Box Botanical Edition – в это раз наполнение эксклюзивной коробочки сфокусировано на силе растений и включает в себя нежные и эффективные продукты без химических ингредиентов. Общая стоимость наполнения составляет более 13300 рублей, а приобрести такое чудо можно всего лишь за 1300 рублей по специальной подписке Lookfantastic. Полный список специальных предложений от магазина мы собрали для Вас на нашей странице, там же Вы можете найти и приятный сюрприз – наш эксклюзивный промокод Lookfantastic на скидку 22% на все продукты на сайте, кроме исключений, который действует до конца мая!

Отличным помощником при наведении красоты является и интернет-магазин Иль де Ботэ, в каталоге которого Вы найдёте более 30 тысяч наименований косметической продукции от ведущих мировых брендов. В мае компания порадует своих клиентов cкидкой до 50% на средства для правильного ухода и здорового сияния кожи и скидкой до 40% на все тональные основы и консилеры от популярного американского бренда Kat Von D Vegan Beauty. Также покупателей ждут эксклюзивные подарки за покупки, например: набор продуктов для ухода за телом от Cellcosmet & Cellmen, косметичка с наполнением от L’Occitane, визитница Couture от Givenchy, наборы миниатюр от Lancôme, Benefit и Shiseido, косметичка от Guerlain и многое другое! Кроме того, в мае действует отличная акция, благодаря которой каждый покупатель получает VIP-карту Иль де Ботэ в подарок к любой покупке. Напоминаем Вам про ещё одно предложение от компании: все клиенты магазина, у которых есть дисконтная карта, могут получить в подарок и дисконтную карту сети магазинов Sephora, а также 15 приветственных бонусов! Если Вы являетесь поклонником интернет-магазина Иль де Ботэ, то обязательно загляните на нашу страницу – там Вы найдёте не только информацию обо всех действующих предложениях, но и наш эксклюзивный промокод Иль де Ботэ на скидку 35% на заказ!

Ещё одной популярной компанией на российском рынке бьюти-услуг является интернет-магазин Летуаль. В ассортименте магазина представлено более 10 тысяч позиций: парфюмерия, косметика, товары по уходу, различные аксессуары от популярных косметических брендов и прочие необходимые товары для наведения красоты. Кроме того, в особом разделе сайта компании под названием “Scent Bibliotheque” найдут свою отдушину и ценители селективной парфюмерии. До конца мая на сайте компании действует специальная распродажа под лозунгом “Пока ты дома”, благодаря которой любимые товары можно приобрести со скидками до 50%. Также магазин дарит своим клиентам эксклюзивные подарки за продукцию следующих брендов: косметичку от Calvin Klein, сумку от Hugo Boss и миниатюру Eau de Parfum от Tiffany & Co при покупке ароматов, масло и помаду от японского производителя Shu Uemura, парфюмированную свечу от Keranove, а также маски-патчи от Planeta Organica, средства для волос от Marc Anthony и Four Reasons и многое другое! Напоминаем Вам и про специальную акцию от магазина для именинников – скидка в размере 35% действует в сам день рождения и 30 дней после него. Ознакомиться с полным списком акций и подарков, а также найти наш эксклюзивный промокод Летуаль на скидку 8% на заказ Вы можете на нашей странице.

Мы уверены, что благодаря щедрым акциям и восхитительным скидкам от магазинов из подборки Вы встретите новый прекрасный сезон свободных вечеринок и прогулок во всеоружии! Ещё больше выгодных предложений от лучших компаний бьюти-индустрии Вы всегда можете найти, заглянув на наш сайт Промокоды КП ру.

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