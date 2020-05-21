ФСБ задержала оптовых продавцов афганского героина

Во всем мире сотрудники правоохранительных структур заметили, что из-за пандемии нарушились не только миграционные потоки, но и приостановились поставки наркотиков. Благодаря этому полицейские стали выявлять крупных "игроков" на этом черном рынке.

На днях сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Министерством внутренних дел России завершили многоэтапную операцию по пресечению противоправной деятельности трансграничной этнической преступной группировки. В ходе нее были ликвидированы сети межрегиональных каналов поставок в целях последующего незаконного сбыта особо крупных партий высококонцентрированного афганского героина.

- Установлены активные члены организованной преступной группы - граждане нескольких государств, определено их ролевое участие в незаконных операциях с наркотическим средством, запрещенным к свободному обороту на территории России. В рамках первого этапа совместной операции, в феврале 2020 года с поличным при покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории Московской области задержан межрегиональный наркокурьер, из незаконного оборота изъято 2 кило героина. Затем на территории Калужской области задержан один из активных участников российского звена ОПГ, из незаконного оборота изъято около 13 кило героина, - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Уже на заключительном этапе операции, несмотря на то, что наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время суток, а также применяли различные ухищрения, в мае 2020 года с поличным задержаны организатор и активные члены разрабатываемой ОПГ, из незаконного оборота изъято не менее 33 килограммов героина.

Наркотики торговцы хранили в бочках на территории приусадебного участка, который снимали в Московской области. Наркокурьеры делали вид, что работают в Москве таксистами.

На всех упаковках с героином, которые обнаружили силовики в столичной земле стоял штамп "PAID" (оплачено - с англ.).