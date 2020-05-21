2020-05-21T13:01:41+03:00
Общество

Золотов передал фронтовику Алексею Волошину поздравление от президента России

Герой Советского Союза и его супруга Нинель Константиновна отпраздновали 73-летие совместной жизни [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Виктор Золотов поздравил по видеосвязи ветеранов.Виктор Золотов поздравил по видеосвязи ветеранов.Фото: www.youtube.com
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Главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов поздравил Героя Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина и его супругу ветерана труда космической отрасли Нинель Константиновну с 73-летием совместной жизни.

Торжественное мероприятие для супружеской пары провели в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии, где ветеран проходит лечение и, конечно же, его сопровождает жена Нинель Константиновна. Нет, речь идет не о коронавирусе. Просто офицера стали тревожить боевые раны.

В режиме видеоконференсвязи главнокомандующий пообщался с четой Волошиных, передал поздравления от президента России.

"Говорил с верховным главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, рассказал о вашем празднике. Он просил передать вам самые теплые поздравления, пожелать счастливой семейной жизни, здоровья вам и вашей большой дружной семье. Вы являетесь примером не только для молодежи, но и для сотен тысяч российских семей в том, как нужно любить, вести быт, преодолевать трудности, воспитывать детей. Спасибо вам за все за это и низкий поклон. Я хочу пожелать Алексею Прохоровичу, находящему на лечении, скорейшего выздоровления. Чтобы вы скорее вернулись домой к своим близким. Мы вас очень любим. Алексея Прохоровича и вас, Нинель Константиновна, мы приглашаем и обязательно ждем на предстоящем Параде Победы", - обратился Виктор Золотов.

Начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Рябчиков и начальник ГВКГ Росгвардии Виктор Губань вручили супругам Волошиным цветы и подарки.

Как стало известно "КП", познакомились Алексей и Нинель в 1947 году в Москве в Театре оперетты, куда будущие молодожены пришли по приглашению общих знакомых.

К тому времени Алексей Прохорович прошел через Курскую дугу, форсировал со своей батареей Днепр, разбил фашистов и их пособников на Украине, за что ему в 1943 году было присвоено звание Героя Советского Союза, и даже стал мировой знаменитостью.

Осенью 1944 года президент США Франклин Рузвельт решил наградить высшей воинской офицерской наградой своей страны – "Серебряной Звездой" – четырех советских младших офицеров, отличившихся в боях против фашистских захватчиков, и удостоенных звания Героя Советского Союза. В октябре того же года в Свердловском зале Кремля "Серебряную Звезду" советским офицерам вручили представитель американского президента Гопкинс и посол США Гарриман.

24 июня 1945 года Алексей Прохорович участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади, был знаменосцем парадного расчета Артиллерийской академии.

После войны продолжал военную службу до 1975 года.

Золотов поздравил Героя Советского Союза Алексея Волошина и его супругу с 73-летием совместной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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