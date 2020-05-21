2020-05-21T13:00:23+03:00
Умные вещи

На VK Fest выступят звёзды мировой сцены: группа Hurts, певец YUNGBLUD и диджей Steve Aoki

Для зрителей фестиваля британский коллектив Hurts впервые исполнит вживую свой новый сингл Voices
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Трансляция VK Fest собрала почти 217 миллионов просмотров.Трансляция VK Fest собрала почти 217 миллионов просмотров.Фото: vk.com
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Крупнейший онлайн-фестиваль VK Fest выходит на международный уровень. Сегодня, в финальный день программы, на фестивале выступят группа Hurts, певец YUNGBLUD и диджей Steve Aoki. Hurts впервые исполнят вживую свой новый сингл Voices.

За шесть дней трансляция VK Fest собрала почти 217 миллионов просмотров. Фестиваль посмотрели более 37 миллионов человек.

Сегодня в 15:00 стартует седьмой и финальный день масштабного онлайн-события. Помимо Hurts и YUNGBLUD для зрителей выступят Ольга Серябкина, Jah Khalib, MARUV, Artik & Asti, BrainStorm, Сергей Лазарев, Руки Вверх!, Баста, а на сцене Radio Record — Steve Aoki и Swanky Tunes. Ведущий Владимир Маркони пообщается в эфире с Еленой Летучей, Валерием Меладзе, Верой Брежневой, Тимуром Бекмамбетовым, пабликом «Лентач», а также с организаторами VK Fest Константином Сидорковым и Андреем Резниковым.

Об артистах, звёздных гостях, а также всех активностях можно узнать в официальном сообществе VK Fest. В мини-приложении «Афиша VK Fest» можно найти полное расписание фестиваля, а также подписаться на уведомления обо всех событиях фестивального дня или о начале выступлений любимых артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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