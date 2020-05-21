Ирина Салтыкова много лет дружит с Татьяной Булановой и Татьяной Овсиенко. С последней она выступала в культовой группе "Мираж". Именно Овсиенко стала первой солисткой коллектива, которая давала интервью и выступила в финале "Песни года-89". На днях Ирина разместила фото, на котором позирует в компании двух Тань - Булановой и Овсиенко.

Ирина Салтыкова, сама того не ожидая, перепугала поклонников. Она решила показать себя и своих подруг Татьяну Буланову и Татьяну Овсиенко, сделав селфи. Однако именно внешний вид Овсиенко вызвал оторопь.

Фолловеры отметили, что Татьяна оказалась буквально непохожа сама на себя. Многие отмечают, что у 53-летней певицы изменились черты лица. Теперь публика ищет причину разительных перемен. Одни предположили, что Таня могла сделать пластику. Другие считают, что во всем виновато неудачное фото. Из-за вспышки кажется, что у звезды проблема с глазом.

Как бы то ни было, Овсиенко в последнее время редко появляется на публике. Возможно, дает о себе знать старая травма. В 1989 году группа "Мираж", где Овсиенко в то время была солисткой, ехала после концерта из "Лужников" еще на одно выступление. Музыканты опаздывали. Водитель, решив сократить дорогу, резко развернулся через две сплошные полосы.

"Я посмотрела в окно и увидела несущийся прямо на нас автомобиль… Дальше ничего не помню - очнулась в реанимации НИИ имени Склифосовского. Перелом поясничного отдела позвоночника. Лежу за ширмочкой и слышу разговор медсестер: «Доктор говорит, что она вряд ли сможет ходить. И это в 22 года!»", - вспоминала в одном из интервью Овсиенко.

Внешний вид Татьяны Овсиенко с Салтыковой и Булановой вызвал оторопь

По ее словам, тогда она не испугалась - радовалась, что осталась жива. Реабилитация была долгой и мучительной. Едва оправившись, стала ездить на гастроли, но пела сидя. "Ходить толком я все еще не могла: пройду два шага - и сознание теряю. Трагедия лишь подогрела интерес публики. Когда объявляли мой выход, в зале гасили свет, посреди сцены ставили стул и кто-то из ребят в темноте выносил меня на руках", - рассказывала вокалистка.

Как-то после концерта за кулисы зашел мужчина, представился опытным рефлексотерапевтом и предложил помощь. В итоге он и поставил Овсиенко на ноги. "Напоминание о той травме осталось: поворачиваться получается лишь в одну сторону", - резюмировала исполнительница хитов "Школьная пора" и "Дальнобойщик".