2020-05-21T14:44:18+03:00
Происшествия

Топ-менеджер крупной энергокомпании открыл стрельбу по проезжавшим автомобилям

В полицию обратились сразу два пострадавших водителя
Иван РУНЕВ
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В настоящее время возбуждено уголовное делоВ настоящее время возбуждено уголовное делоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В полицию обратились сразу два водителя, пострадавших от стрельбы. Мужчины сообщили, что вечером 19 мая на улице Люблинская их обстрелял неизвестный на Land Cruiser Prado из окна своего крутого внедорожника. Все они ехали в общем потоке по одной дороге, как вдруг стекло «крузака» опустилось, а в окне блеснул пистолет. Дальше раздались выстрелы, которые повредили легковую Toyota Camry и BMW X5.

«После обращения пострадавших от стрельбы водителей, в Москве был введен план Перехват. Менее чем через час стрелок был задержан. Им оказался 55-летний топ-менеджер крупной энергетической компании Иван В.* Мужчину остановили на том самом внедорожнике, который описали пострадавшие водители. Сперва Иван отнекивался и отрицал, что в машине имеется оружие. Однако, во время осмотра транспортного средства был обнаружен пистолет в кобуре, спрятанный в моторном отсеке внедорожника. После обнаружения оружия, Иван признался и пояснил, что этот травматический пистолет принадлежит ему, однако никаких документов и разрешений на него нет,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Стоит отметить, что топ-менеджер вел прицельный огонь по водителям. У одной из пострадавших авто выстрелом разбило переднее водительское стекло, и только чудом пуля не угодила в человека. Также, по информации из открытых источников, известно, что стрелок Иван В.* в прошлом кадровый офицер и проходил военную службу на различных должностях офицерского состава.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ - Хулиганство.

*- имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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