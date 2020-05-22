Горьковский автозавод помогает пережить кризис

Коронавирус отступает. Отдельные отрасли и системообразующие предприятия возобновляют работу. Но не так, будто и не существует пандемии, а с соблюдением всех необходимых мер без-опасности. Прикладывают титанические усилия по профилактике распространения коронавируса. Так, флагман отечественной автоиндустрии группа компаний ГАЗ приняла целый комплекс противоэпидемиологических мер, потратив на это больше 1 млрд рублей.

Сумма огромная! При этом важно понимать, что деньги пошли не только на обеспечение безопасности сотрудников, но и на программу #ГАЗпомогает, в рамках которой автопроизводитель оказывает поддержку больницам, социальным учреждениям, волонтерским и благотворительным фондам в 80 городах страны.

Одна из акций в рамках программы проводится совместно с дилерской сетью ГАЗ, где благотворительные фонды могут бесплатно взять для перевозки крупных грузов нуждающимся микроавтобусы и грузовики, которые обычно используются для тестирования покупателями. Для этого доступны новые автомобили Горьковского автозавода: «ГАЗель NEXT», внедорожники «Соболь 4х4» и в случае необходимости - среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT».

Первым участником программы #ГАЗпомогает стал фонд «Добрый дом», который помогает с жильем семьям с онкобольными детьми из всех регионов России, приезжающим на лечение в Москву. «ГАЗель NEXT» помогла с переездом нескольким семьям.

Еще одной акцией программы стала поддержка деятельности фонда «Дети наши» в Смоленской области. Волонтерам была предоставлена новенькая «ГАЗель NEXT», на которой в течение двух недель семьям из сельской местности, наиболее сильно пострадавшим в условиях эпидемии, развозили продукты, стройматериалы, семена, чтобы подопечные фонда могли возделывать собственные огороды и жить натуральным хозяйством, меньше завися от экономической ситуации. За это время удалось развезти товары 23 семьям в регионе.

- Мы решили обратиться с просьбой дать нам во временное пользование легендарный фургон «ГАЗель NEXT» - и нам его дали! - отметили в фонде. - После этого мы за две недели исколесили весь Демидовский район Смоленской области. «ГАЗель» очень вместительная, поэтому мы доставляли все оперативно, не надо было каждый раз возвращаться на склад за следующим грузом. Автомобиль комфортный для долгих поездок и экономично расходует топливо. Спасибо программе #ГАЗпомогает, благодаря вам в семьях есть еда, родители чувствуют поддержку, сажают урожай, достраивают дома, остаются с родными детьми.

Программа #ГАЗпомогает является частью общей социальной программы «Группы ГАЗ» по противодействию эпидемии и поддержке тех, кому в это сложное время необходима помощь.

Особенно важна поддержка детям

Акции помощи «Группы ГАЗ» проходят и в Нижнем Новгороде, в сердце автомобилестрои-тельной компании. Там «ГАЗель NEXT» помогает делать добрые дела фонду «Жизнь без границ», который доставляет продуктовые наборы нуждающимся семьям с трудными подростками.

- Мы хотим помочь не родителям, а именно детям, чтобы они не шли на улицу воровать, если им нечего есть, - говорит руководитель фонда Марина Ефимова. - У нас нет цели помочь всем - мы оказываем точечную поддержку, внимательно изучаем обстоятельства каждой семьи, причины, по которым они считаются нуждающимися. Поддержка детей особенна важна в период пандемии, когда их родители начали терять работу.

Акцией была охвачена вся Нижегородская область.

- По городу мы развозили продукты легковушками, но область - это большие расстояния и другие объемы, это не 10 - 20, а 100 - 150 наборов, поэтому необходим другой транспорт. И здесь нам ГАЗ помогает, благодаря программе предоставили новенькую «ГАЗель NEXT», - сообщила Марина Ефимова.