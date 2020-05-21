Кого шипперят тиктокеры: учимся понимать подростков

В последнее время мы с дочерью говорим на разных языках. Иногда я просто не понимаю, что хочет сказать кровиночка-шестиклассница. А ведь когда-то я моментально считывала ее младенческое «агу» и никогда не ошибалась. Теперь же - то ли старость не в радость, то ли современный новояз не для моих мозгов.

Вот, например, наш утренний диалог два дня назад.

- Ура! Дрим тим выпустили второй клип! – радуется наш подросток. - И там снимаются Аня и Артур, их фанаты постоянно шипперят.

Елки, я тоже хочу порадоваться за неведомый мне дрим тим, но не могу. Кто это такие? Музыкальная группа? Понять бы еще, что такое «шипперить»…

- Шипперят? – осторожно уточняю я.

Дочь в ответ кивает головой:

- Ну да, шип-шип…

- ???

- Мама, ну, шиповник!

- Аааа, - выдыхаю. – Аня и Артур любят шиповник. Ягоду? Ну теперь понятно.

- Да какую ягоду, мам? Ты чего? Шип-шип – это когда фанаты уверены, что у этой пары должны быть отношения. А фаны расследуют, есть реально отношения или нет.

- Насыщенная жизнь у фанов, что уж там…

- Есть еще повы – это, например, когда в ТТ выкладывают разные жизы об одном и том же персонаже. Ну, например, о Пейтоне.

- А Пейтон – это человек?

- Ой, не смеши меня! Пейтон – это американский мальчик, который дико популярен у нас, рашен герлз.

У американского подростка Пейтона - больше 12 миллионов подписчиков в Тик-Токе.

- О, это мне знакомо! Мы в детстве с подружками очень любили песню «Амэрикан бой, уеду с тобой».

- Слушай, эта шутка уже вышла из-под контроля. Песня прошлого века. Сейчас кому надо, тот собирается и едет, не дожидаясь американ бой. Какая же ты у меня несовременная!

- Ну так ты просвети, чтобы мне не отставать от вас, прогрессивной молодежи.

- Мам, сейчас так не говорят – прогрессивная молодежь. Мы – поколение ТТ. ТТ – это Тик Ток, а мы – тиктокеры. Пишется, кстати, слитно, а не через дефис. Мы снимаем тренды и выкладываем их в ТТ. Если видосы попадают в реки, то у тиктокера появляется больше подписчиков. Можно снимать туториалы, социалки, баттлы. Кому что нравится. Некоторые делают видосы с продой.

- А как видосы могут попасть в Волгу или Москву-реку?

Дочь аж поперхнулась от негодования.

- Ну, маааам. Вообще! Реки — это рекомендации. Все тиктокеры хотят попасть в рекомендации для других тиктокеров. Это круто. Далеко не у всех получается, но тут дело случая и качественного содержания. Не попал в реки. Ну значит, пацан к успеху шел, не повезло, не фортануло.

Дочка растет в ногу с современной подростковой модой - сленг тик-тока освоен, самокат - в процессе...

***

В общем, не фортануло мне со знанием подросткового сленга. Поэтому я решила с помощью дочери составить небольшой словарик тиктокера. Сама буду туда заглядывать. Авось и вам пригодится. Социальная сеть «ТикТок» - одна из самых популярных в мире среди подрастающего поколения. Нам, родителям, конечно, совсем не обязательно переходить в своей речи на повы, реки и тренды, но понимать, о чем говорят наши дети, необходимо. И если вам есть чем дополнить этот словарик, пишите в комментариях, будем добавлять.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Руководитель Центра социолингвистики РАНХиГС Максим Кронгауз:

«Сленг – это постоянная особенность молодежного языка. Для школьников очень важно отделиться от взрослого мира, показать свою независимость. И они специально придумывают свой язык, чтобы говорить не так, как говорят родители. Именно поэтому молодежный сленг очень быстро меняется. Переучивать детей со сленга на взрослый нормальный язык не надо. Это прямой способ объявления войны отцов и детей. Это покушение на подростковую территорию, которой они очень дорожат».

СЛОВАРЬ «КП»

ТТ – Тик Ток

Тиктокер – тот, у кого есть свой аккаунт в Тик Токе.

Фанат – поклонник

Фан – история-расследование

Шипперить — ship+pair — предполагать, что у какой-то пары могут быть романтические отношения.

Шип-шип или шиповник — романтический момент.

Пов – Pov – история, которую придумывает тиктокер про какого-то персонажа.

Рашен герлз – русские девочки-подростки

Реки – рекомендации

Тренды – это танцевальные движения под музыку, которые придумывает тиктокер, выкладывает видео танца в ТикТок, и эти движения может повторить каждый.

Телега – мессенджер Telegram

Прога – программа. Например, часто спрашивают, в какой проге редак?

Редак - редактировать

Прода – продолжение.

Туториал – tutorial – видеоурок

Взм – взаимно. Например, говорят – взм лайки, взм подписки.

Социалки – это ролики, которые учат жизни

Баттл – битва

Пранк – розыгрыш

Не фортануло – не повезло. Популярная фраза: пацан к успеху шел, не повезло, не фортануло.

Алик – АлиЭкспресс

Муд – mood - настроение

Ава – аватарка

Комм – комментарий

Жиза – жизненная история

Шутка вышла из-под контроля – это уже не шутка, а то, что реально произошло.