Экологи Минобороны очистят остров Врангеля от мусора

Экологи Восточного военного округа (ВВО) приступили к очистке заповедных местах Дальнего Востока, где скопилось много металлолома и другого мусора, оставленного военными и гражданским населением.

Так, полномасштабные работы по очистке территории от мусора проведут на острове Врангеля. Характер загрязнения таков, что работы будут вестись с применением бульдозера, современных автомобильных кранов, самосвалов, гусеничных транспортеров.

- Специалисты получили все необходимое имущество и технические средства. Они сосредоточены в одной из воинских частей в Камчатском крае. Доставка подразделения, оборудования и вагончиков для стационарного лагеря спланирована на конец июля коллекторным судном Тихоокеанского флота, - отмечается в сообщении пресслужбы ВВО.

Всего в экологическое подразделение войдут более 40 человек и 10 единиц техники. Они займется обустройством лагеря в бухте Сомнительная и подготовкой к вывозу 150 тонн металлолома. Всего с острова Врангеля с 2015 года по лето 2019 военными экологами уже вывезено более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов.

Заповедник Остров Врангеля служит целям сохранения и изучения типичных и уникальных экосистем островной части Арктики, а также таких видов животных, как белый медведь, морж, единственной в России гнездовой популяции белого гуся, и многих других видов берингийской флоры и фауны с высоким уровнем эндемизма.

Напомним, также в планах военных экологов избавить от следов военного наследия дальневосточные заповедники на Сахалине и Большом Шантаре.