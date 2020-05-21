Как коронавирус повлиял на роскошь: В шикарных отелях дезинфекция теперь важнее, чем мраморные полы

Все мы озабочены тем, как будут жить люди после коронавируса. Но почему-то мало кто думает о судьбах отдельной категории граждан: людях очень богатых или сверхбогатых. Что случится с шикарной дизайнерской одеждой и аксессуарами по 1000 евро за платочек? Не придется ли менять шикарные яхты на скромные? Не будут ли вынуждены миллионеры пересесть с частных самолетов на (о ужас!) места первого класса на регулярных рейсах?..

Вообще-то, скорее всего, нет. Понятно, что никто из нас точно не может предсказать, что будет с мировой экономикой через полгода, но пока все идет к отмене апокалипсиса, причем как для бедных, так и для богачей. Компания Ferrari, производитель роскошных быстрых автомобилей, недавно опубликовала отчет за первый квартал - и он оказался неожиданно мощным, никакой COVID-19 не помешал людям покупать супертачки… (Впрочем, Ferrari принимает заказы на несколько месяцев вперед, так что коронавирус ему еще аукнется - но вряд ли сильно).

И все-таки: как из-за коронавируса изменилась жизнь богачей и тех, кто за очень большие деньги их обслуживает?

Частные самолеты: «Воздушное такси» показалось слишком дорогим

В январе спрос на перевозки частными, «индивидуальными» авиалайнерами из Китая резко возрос: на них можно было без суеты и истерики улететь из охваченной эпидемией страны в какое-нибудь место, которое тогда казалось безопасным. Чем дальше распространялась эпидемия, тем популярней по всему миру становилась аренда индивидуальных самолетов. Что делать, если твой рейс отменили, но деньги есть и лететь надо? А что, если твоя семья застряла в другой стране? Надо брать «такси». CNN цитирует главу компании PrivateFly: «Одна наша клиентка срочно решила вывезти свою дочь из французского университета, где она училась, обратно в США, и несколько ее друзей - тоже американских граждан - полетели с ней».

По сообщению частного оператора авиаперевозок MyJetAsia, в феврале количество запросов взлетело на 90%. В марте из «коронавирусных» стран, где уже забили тревогу всерьез, каждый день в разные компании поступало множество заявок. Даже из Китая можно было выбраться на частных самолетах. Ко всему прочему, на таких самолетах, где нет толпы посторонних пассажиров, был меньше риск заразиться самому.

Но потом все усложнилось. Некоторые аэропорты (например, аэропорт в Лондоне, обслуживающие частные авиаперевозки) были закрыты на карантин, так что желающим отправиться по конкретному назначению оказалось негде приземляться. Кроме того, огромное количество людей, заказавших было частные перевозки, передумали в последний момент (скорее всего, решили сэкономить, а то кто его знает, что дальше будет с финансами; конечно, речь не идет о миллиардерах, просто о богачах). И уже к началу апреля рынок подобных перевозок в США просел на 40%.

Лайнеры авиакомпании British Airways в аэропорту Хитроу, Лондон.Фото: REUTERS

Что будет дальше - для индустрии большой вопрос. Аналитики рассчитывают, что сейчас будет большой провал, потом небольшой подъем, потом снова провал, но в конце концов все вернется к докризисному уровню. Перевозчики, в частности, надеются на человеческую психологию: да, летать отдельным самолетом страшно дорого, но невероятно удобно. А к хорошему, как к наркотику, привыкаешь быстро. Тот, кто хоть раз попробовал такой перелет, потом, по их мнению, даже на бизнес-класс в обычном лайнере будет смотреть с довольно кислой миной.

Личные корабли: Кинофестиваль в Канне отменили, а яхтенный - нет

С одной стороны, если вы Очень Богатый Человек, роскошная яхта выглядит как идеальное место для самоизоляции, даже лучше, чем вилла. Во-первых, посреди воды точно никакая посторонняя зараза не пристанет, во-вторых, под рукой все необходимое типа танцпола для вечеринки, бильярдных столов и бассейна, в-третьих, на солнце и на море коротать время веселей, чем на суше. И действительно - многие богачи сейчас кукуют именно там, в волнах. У кого нет своих яхт - просто арендуют их. А крупнейшая в Европе выставка яхт и катеров, Cannes Yachting Festival, как ни в чем не бывало, пройдет в Каннах в сентябре.

И все же производители роскошных яхт немножко не находят себе места. Один из крупнейших судостроителей США Westport объявил, что сокращает 300 своих сотрудников, а продавцы Denison Yachting с сожалением констатируют, что многие покупатели отозвали свои заявки на суперкораблики в связи с пандемией. Катастрофы не ждут, но в ближайший год индустрия непременно столкнется с проблемами.

Роскошные отели: Клиентам измерят температуру по первому требованию

Люди все равно будут путешествовать, причем, похоже, быстрее всех рванутся в путь не обычные туристы, а богачи. Они привыкли останавливаться в дорогих отелях, а те уже все переделывают под сложившуюся ситуацию. Например, в сети Kempinski будет переставлена мебель в публичных пространствах (проще говоря, кресла отодвинут подальше друг от друга), полотенца в номерах везде будут одноразовыми… А в роскошном бутик-отеле The Roundtree в Нью-Йорке, где ночь стоит 800 долларов, спешно переделывают список услуг для гостей: теперь им бесплатно включают Netflix в телевизоре, доставляют продукты из магазинов и по первому требованию измеряют температуру!

Отельеры полагают, что отныне тщательная очистка и дезинфекция будет котироваться выше, чем мраморные полы. Клиенты уже спрашивают, насколько качественные фильтры очистки воздуха установлены в номерах - это важнее, чем роскошное постельное белье.

И еще - самоизоляция: люди будут готовы платить за то, чтобы держаться друг от друга подальше. Поэтому особый спрос у богачей сейчас - на отдых на дикой природе, например на сафари в Африке с ночевкой где-нибудь рядом с джунглями в отдельных роскошных бунгало. Аренда частных вилл теперь предпочтительней, чем самые шикарные номера в гостиницах. Брент Хэндлер, глава сервиса Inspirato, который предоставляет клиентам роскошные отдельные дома по цене примерно 1400 долларов за ночь, потирает руки: «Если понадобится, в некоторых приморских и горных городах мы запросто увеличим число домов вчетверо!» Ну, а идеальный вариант - просто арендовать какой-нибудь маленький остров на Фиджи, Мальдивах, близ берегов Австралии: такие варианты и раньше были популярны у миллионеров, а сейчас, как прогнозируют аналитики, станут еще популярнее. Вот, прямо сейчас можете полюбоваться на предложения компании Private Islands Inc., подобрать себе по вкусу.

Повар одного из фешенебельных отелей Лондона готовит бесплатный обед для медиков близлежащей больницы.Фото: REUTERS

Духи, ювелирка и прочая пудра: Будущий свекор Водяновой потерял 30 миллиардов долларов

Роскошь зачем-то нужна людям, от этого никуда не денешься. В 1989 году в ГУМе открылся первый в России крупный бутик западной парфюмерии и косметики - Estée Lauder. Успех был огромный. Казалось бы: перестройка, все начало рушиться, денег у людей немного - а женщины давились в очередях за дорогими духами. От этого зрелища западные менеджеры, да, наверное, и сама Эсте Лаудер, потеряли дар речи. А в 2009 году весь мир страдал от финансового кризиса, и что же - компания Hermès с ее одеждой, духами и аксессуарами показала рост в 8%, да и Дольче с Габбаной чувствовали себя очень неплохо…

В общем, число тех, кто сэкономит на сливочном масле, но купит парфюмерную воду или платочек, довольно велико. Однако коронавирус нанес удар даже по стойкой модной индустрии. Дело в одной мелочи: в 2009-м были открыты магазины.

Французский миллиардер Бернар Арно, богатейший человек Европы, отец жениха Натальи Водяновой Антуана Арно, глава концерна Louis Vuitton Moёt Hennessy (а это не только чемоданы, шампанское и коньяк, но и еще куча брендов типа Christian Dior, Tiffany & Co., Bvlgari…) обеднел на 30 миллиардов долларов с начала 2020 года. Еще недавно он считался третьим богачом в мире, его состояние Forbes оценивал в 76 миллиардов, но теперь дела нехороши. Из-за коронавируса в огромном количестве стран просто закрылись магазины марок, которые ему принадлежали. А покупать роскошные вещи через интернет - кайф не тот. (К тому же элементарный здравый смысл подсказывает, что одежду перед покупкой лучше примерять, а духи - нюхать).

Китай был просто парализован эпидемией - а ведь именно китайцы на данный момент самые большие любители роскошных штучек вроде кошельков за 1000 евро, они и у себя дома их сметают тоннами, и в заграничных поездках образуют очереди у магазинов типа Louis Vuitton. Но теперь и коренные парижане или миланцы не могут пойти в бутики. А китайцы - вообще добраться до Парижа и Милана!

В гораздо лучшем положении оказался косметический гигант L'Oréal Group. Этому концерну принадлежат Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Giorgio Armani Beauty, Kiehl’s, Helena Rubinstein, Atelier Cologne и еще множество престижных парфюмерных и косметических брендов. Но L'Oréal делает ставку отнюдь не только на них, а еще и на куда более скромные товары под брендами Vichy, La Roche-Posay, Kérastase, Maybelline… Ну, и собственно под брендом L'Oréal. Аптеки и супермаркеты, где все это продается, были открыты даже на пике пандемии, люди по-прежнему покупали недорогие шампуни, кремы и тушь для ресниц, соответственно, и потери L'Oréal совсем не выглядят катастрофическими (продажи аптечных средств по уходу за кожей даже выросли).

И, соответственно, там считают, что индустрия роскоши оправится быстро: как только откроют магазины. В конце концов, как только Китай начал выбираться из пандемии и там открыли Louis Vuitton, продажи подскочили на 50%, если сравнивать с аналогичным периодом за прошлый год! Хотя, конечно, никто не скажет, как скоро бедный, бедный Бернар Арно сможет вернуть свои миллиарды, сожранные проклятой заразой…