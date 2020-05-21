В Симферополе 9-летняя девочка предупредила одноклассницу перед тем, как покончить с собой, но та не поверила

Жуткая история случилась в одном из домов на Киевской улице Симферополя. В полицию и скорую помощь позвонила рыдающая женщина, которая сообщила, что ее 9-летняя дочь Ира* покончила жизнь самоубийством. На место экстренно отправили все оперативные службы района, однако спасти девочку уже не смогли. Рядом с телом бездыханной малышки была обнаружена записка, в которой школьница обращается к родителям. Ира просит маму и папу не винить себя за ее поступок, говорит им, как сильно их любит. И прощается уже навсегда.

«Прибывшие на место происшествия оперативники обследовали комнату 9-летнее Иры. Была обнаружена предсмертная записка и мобильный телефон, с которого девочка перед самой смертью написала сообщение своей однокласснице. В смс-ке Ира предупредила подругу, что собирается совершить страшный поступок. Однако подруга девочки ей не поверила и никому не сказала, ведь она знала Иру совсем другой и решила, что это просто глупая шутка. Так или иначе, даже если бы школьница сразу сообщила родителям о странной смс от подруги - спасти Иру бы уже не успели», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия. Оперативникам предстоит выяснить, что толкнуло 9-летнюю школьницу на такой страшный шаг. По имеющимся данным, семья Иры на учете не стоит и характеризуется положительно.

*-имя изменено