2020-05-21T17:33:34+03:00
Спорт

Президент МОК Томас БАХ: Проведение Олимпиады в Токио в 2021 году зависит от появления вакцины

Глава олимпийского движения признал, что если летние Игры не удастся провести в следующем году, то их придется вообще отменить
Сергей КИРИЛЛОВ
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Президент МОК Томас Бах на саммите Всемирной Организации Здравоохранения в Женеве.Президент МОК Томас Бах на саммите Всемирной Организации Здравоохранения в Женеве.Фото: REUTERS
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах дал интервью BBC, в котором поведал о положении дел с организацией перенесенной на год Олимпиады.

- Мы не можем вечно нанимать от 3000 до 5000 человек в оргкомитет, - заявил Бах. – Спортсмены и федерации также не могут находиться все время состоянии неопределенности.

При этом Бах рассказал, что недавно обсуждал эту тему c премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который признал, что проведение Игр может быть "трудным", если страна не сможет успешно сдержать вирус, а глава Японской медицинской ассоциации предположил, что проведение Олимпиады зависит от того, появится ли к тому моменту вакцина от коронавируса.

На вопрос, согласен ли он с такой постановкой вопроса, Бах ответил: "В этом вопросе мы полагаемся на рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Мы установили один принцип: организовать эти игры в безопасных условиях для всех участников. Никто не знает, как будет выглядеть мир через год, и даже через два месяца. Поэтому мы должны полагаться на мнения экспертов, а затем принять соответствующее решение, основываясь на этом совете."

В 2022 в Пекине пройдут Зимние олимпийские игры. И Бах сказал, что премьер-министр Абэ ясно дал ему понять, что для Японии следующее лето является "последним вариантом". При этом спортивный функционер заявил, что они готовятся к различным сценариям. Но пока непонятно, как можно будет соблюсти все карантинные меры на спортивных объектах и в олимпийской деревне.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 11 000 спортсменов из более чем 200 стран могут собраться вместе в Токио, но это будет "нелегко". При этом отметил, что Япония зарегистрировала более 17 100 случаев заболевания коронаврусом и 797 смертей, но число болеющих резко падает.

Вариант, что Игры могут проходить за закрытыми дверями, Томас Бах назвал «спекуляцией».

- Это не то, чего мы хотим, - сказал он. - Потому что олимпийский дух должен объединять болельщиков всех стран мира, которые могут собраться все вместе. При этом Бах не исключил, что все же придется сократить количество соревнований.

- Игры определенно будут другими, и они должны быть другими, - сказал он. - Если мы все чему-то и научились во время этого кризиса, то это обращать внимание на самое необходимое, а не на то, что приятно.

При этом Бах сообщил, что с финансами в МОК не все так плохо, поскольку Олимпиада была застрахована.

- Мы могли бы сказать: «О'Кей», ведь наши вложения были бы оплачены страховкой. И мы могли бы сразу начать готовиться к Играм-2024 в Париже. Но мы не можем пойти на такой вариант, поскольку это ударило бы по самим спортсменам.

Бах сказал, что в минувшие выходные он был "счастлив" увидеть возобновление чемпионата по футболу Бундеслиги в своей родной Германии, хотя болельщиков там не было.

- Я хочу, чтобы теперь все остальные виды спорта вернулись, - сказал он. - С другой стороны, я немного сочувствовал игрокам, которым пришлось играть на этих огромных пустых стадионах...

Бах также призвал правительства всего мира сделать все возможное, чтобы помочь спорту справиться с финансовым кризисом, вызванным пандемией. И напомнил, что спорт является важным экономическим фактором. По последним исследованиям МОК, около 3% всех рабочих мест в Европе связаны со спортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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