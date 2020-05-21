На ВДНХ и в парке «Останкино» начали гнездиться чеглоки, пустельги и черные дятлы

А вы слышали, как поет чеглок? Небольшая хищная птица из семейства соколиных. Напоминает нечто среднее между сиреной скорой помощи и несмазанным велосипедным колесом, которое восьмерит и то и дело трется ободом об металлическую вилку. Или, например, пустельга. Сначала как щенок, которому прищемило лапу дверью. А потом вдруг барабан колодца, который тоже периодически поскрипывает во время движения. Стрижи обычно визжат как резаные. Дрозды-рябинники - читают рэп, трещат отрывисто, а если пытаются петь, то неразборчиво, взахлеб. Ну и так далее. Причем репертуар у птичек разный. Только что одна из них скромно исполняла романс, потом вдруг приосанилась и, тряхнув головой, давай горланить панк-рок.

Москвичи чаще всего не замечают пернатых. И, осовев от городского гула, даже не слышат их, полагая, что для этого нужно ехать в какой-нибудь лес Подмосковья. Как минимум.

Но это не так. Только в лесопарках столицы обитает около 70 видов птиц и почти все они занесены в Красную книгу.

Как сообщили в «Мосприроде», многие из них начали гнездиться (речь идет о парках ВДНХ и «Останкино»). А именно - черные дятлы, пустельги, чеглоки и стрижи. Дрозды-рябинники уже того-с, обзавелись потомством. Сказалась ранняя весна и благоприятные условия в столичных лесопарках (людей-то почти нет - делай, что хошь).

Парк «Останкино» облюбовали представители соколообразных. И среди них есть чеглоки (во всем городе их не больше 15 пар). Узнать их можно по длинным заостренным крыльям и клинообразному хвосту. Щеки у них белые с черными полосками, напоминающими казачьи усы.

Чеглок - небольшая хищная птица из семейства соколиных.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На ВДНХ тоже есть птицы из этого семейства. И это - пустельги обыкновенные.

- Своих гнезд пустельги не вьют, а занимают пустующие, - пояснили в «Мосприроде». - Главная их особенность - способность к трепещущему полету. В поисках пищи они могут зависать на месте на высоте пятнадцати метров и высматривать жертву. Заметив ее, пустельга стремительно пикирует вниз и хватает добычу, притормаживая у самой земли.

Также начали гнездиться желны (самые крупные в стране черные дятлы - длина тела достигает полметра). Среди примет - черное оперение и красная шапочка на голове.

Желна (Dryocopus martius) - лесная птица из семейства дятловых.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В целом после зимовки на курорте большинство пернатых вернулось в Москву. Среди них скворцы, зяблики, камышница, обыкновенная горихвостка, городская ласточка, речная крачка, кулик-перевозчик, лесная завирушка, луговой чекан и другие. Со дня на день ждем чечевицу, коростеля, иволгу и зеленую пересмешку.