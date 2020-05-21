Цирковые продюсеры России пожаловались на «террор» Росгосцирка

Ведущие российские продюсеры цирковых программ обратились за помощью к Министру культуры Ольге Любимовой. В письме они просят повлиять на Росгосцирк, который выдвинул новые условия сотрудничества для частных компаний. Им велели взять на себя все расходы на штатных артистов и животных Росгосцирка, задействованных в постановках. Согласиться на эти требования для продюсеров – то же самое, что подписать себе смертный приговор.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ

Цирки, как и все предприятия сферы досуга, первыми почувствовали на себе удар пандемии. Они прекратили деятельность еще до введенного в стране режима самоизоляции. Компании уже понесли и продолжают нести огромные убытки. Только затраты на рекламную компанию несостоявшихся представлений исчисляются миллионами рублей.

И без того непростая ситуация усугубилась в конце апреля. Продюсеры цирковых программ, работающие с Росгосцирком, получили от организации информационное письмо и проекты Соглашений о приостановлении исполнения договоров. В послании было сказано, что в случае отказа подписать их, договоры вовсе будут расторгнуты. При этом главным условием продолжения сотрудничества была озвучена компенсация затрат на выплату зарплаты штатным артистам и служащим Росгосцирка, а также возмещение средств, потраченных на содержание и кормление животных, участвующих в номерах.

В сегодняшних условиях, вызванными последствиями пандемии, такое решение грозит оставить российских зрителей без десятка цирковых шоу. Компании, и без того загнанные в угол, физически не могут взять на себя такие траты. И пока на понимание и поддержку Росгосцирка рассчитывать не приходится.

«РАЗВАЛИТЬ ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ СТРАНЫ»

В число тех, кто получил письмо, вошло руководство «Королевского цирка». Яркие шоу этого продюсерского центра известны всей стране. Главным художественным руководителем проекта является Заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе. На сегодняшних день он возглавляет четыре ведущих цирковых коллектива страны. В общей сложности в его постановках участвуют более 300 животных, 300 профессиональных артистов и около 150 человек обслуживающего персонала.

- С момента начала пандемии все цирки закрыты. Сейчас наши животные, имущество, артисты, находятся в тех городах, где проходили гастроли. У нас это Воронеж, Омск, Самара и Нижний Новгород, - рассказывает Гия Эрадзе. - Мы не понимаем, почему продюсеры, у которых временно приостановлен договор, должны компенсировать государственной компании, которая получает дотацию от Министерства культуры, заработную плату ее штатных артистов, налог, кормление животных. Это просто незаконное требование.

Также Гия Эрадзе отмечает, что за годы работы его продюсерский центр принес Росгосцирку многомилионную прибыль. При этом не было потрачено ни копейки бюджетных средств.

- Мы десятилетиями создавали коллективы, программы. Это ведущие труппы России, обладатели «Золотого клоуна» Монте-Карло - высшей награды в цирковом искусстве. Мы участвовали в фестивалях в Италии и Китае и каждый раз привозили в страну золотые награды. Я многое сделал для российского цирка, посвятил ему всю свою жизнь. Но такого беспредела я не видел никогда. Если цель развалить лучшие коллективы страны – тогда я все понимаю, - разводит руками Эрадзе. - У нас нет денег, чтобы компенсировать такие суммы. Письмо, которое мы направили, это крик души. Мы просим лишь одно: чтобы Росгосцирк сейчас взял на содержание сотрудников и животных из своего штата. Наших артистов мы готовы содержать самостоятельно. И как только ограничения снимут, мы продолжим гастроли в тех цирках, в которых находимся.

Помимо «Королевского цирка» письмо, направленное Министру культуры Ольге Любимовой, подписали 13 крупнейших продюсеров цирковых программ. Все они представляют свои коллективы, в каждый из которых входит от 50 до 120 человек.

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«НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА»

Продюсерские центры уже поддержал Советник генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков. Он рассказал, что выступает против решения руководства госкомпании, поскольку понимает, чем это может обернуться.

- Здесь я выступаю на стороне здравого смысла. Я работал и с Росгосцирком, и в нем. Считаю, что это глупое и неправильное решение. Те деньги, которые Росгосцирк получает чистой прибылью - это платежи частных продюсерских центров. Если их не станет, дохода не будет. Самостоятельный прокат цирка убыточен, он не может организовать прибыльные гастроли.

Проблему Сергей Беляков видит в неисполнении Росгосцирком поручений президента страны. По его мнению, таким образом компания хочет избавиться от «частников».

- Еще в 2018 году Президент России Владимир Путин распорядился сделать рынок максимально прозрачным, без мер жесткого террора. Чтобы у всех участников циркового дела были равные условия, и чтобы все могли выступать на цирковых аренах страны - объясняет Сергей Беляков. – Сейчас выходит, что Росгосцирк, занимая доминирующее положение на рынке, получая бюджетную субсидию, пытается воспользоваться сложной ситуацией, в которою попали частные продюсеры и вытеснить их с рынка. Ведь ситуация абсурдная. Генеральный директор Росгосцирка Шемякин В.Л. пытается свалить на плечи продюсеров свои проблемы. Выход из сложившейся ситуации не может быть простым, нужно искать дополнительные источники финансирования, просить помощи у государства, и всем же понятно, что крупной государственной компании сделать это гораздо легче, чем частным продюсерам. Тот факт, что Росгосцирк до сих не включен в список системообразующих предприятий, - банальная недоработка руководства компании.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал письмо коллег по цеху. Он отметил, что требование Росгосцирка продиктовано финансовыми трудностями. В отличие от того же прославленного «Дю Солей», который в первые же дни пандемии распустил 95% своих артистов, наш цирк продолжает содержать сотрудников и платить им зарплату.

- Своим инвесторам канадский цирк задолжал почти миллиард долларов. Если они оказались в такой ситуации, можно представить, как тяжело компаниям, обремененным животными, - говорит Эдгард Запашный. - Культура, как и спорт, уже давно остались без работы. Произошло это гораздо раньше, чем президент Путин объявил о выходных. Конечно, наибольшая часть расходов лежит на людях, которые ответственны как за своих работников, так и за животных. Крупные продюсеры несут огромные расходы, деньги тают. И самое страшное, что никто не знает, когда это закончится. Нет понимания, сколько средств еще нужно найти. Никто не дает никаких ответов. Затянется все до сентября? А, может, до конца года? Вся эта обстановка сильно пугает. Росгосцирк не обладает средствами, которые позволят чувствовать себя свободно. Несмотря на то, что компания находится в плотном контакте с Министерством культуры, насколько я знаю, еще не получила дополнительные средства от государства. Это тоже создает трудности для планирования жизнедеятельности. Именно поэтому директор Владимир Шемякин вынужден вести такие разговоры. Я бы призвал госструктуры обратить внимание на разрешение проблемы. Как бы люди не спорили, животные не должны страдать.