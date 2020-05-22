Число заболевших коронавирусом в России на 22 мая 2020 увеличилось до 317 554 человек. Такие данные публикует оперштаб и сайт стопкоронавирус.рф.

Последние дни прирост заболеваемости не превышал десяти тысяч человек в день. При этом количество людей, сдающих анализы на наличие вируса, только растет. На сегодняшний день, по официальным данным, проведено больше 7,8 миллионов тестов.

Среди городов и регионов в лидерах по количеству зараженных Москва и область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, республика Дагестан. При этом в столице находится едва ли не половина зараженных всей страны.

С начала пандемии в России от болезни умерло 3099 человек. Выздоровели больше 92 тысяч.

Тем временем, в столице пошли на облегчение режима самоизоляции. С 25 мая возобновит работу каршеринг и начнут работу центры «Мои документы».