2020-05-21T20:13:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве первый таксист, переболевший коронавирусом, получил выплату из специального фонда

Из-за болезни больше месяца мужчина не работал и деньги оказались очень кстати
Анастасия ВАРДАНЯН
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Работа столичных таксистов в дни пандемии.Работа столичных таксистов в дни пандемии.Фото: Иван МАКЕЕВ
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После объявления пандемии таксисты оказались в группе риска. Статистики о том, сколько из них уже переболели коронавирусом, нет. На днях в Москве первый водитель получил выплату из специального фонда «Я Такси». Где заразился, Александр Баринов до сих пор не знает.

- Так получилось, что в апреле я жил в гостинице. Первого числа нас закрыли на карантин. Один из постояльцев заразился коронавирусом и нам всем сделали тесты. Так я и узнал, что тоже болен, - рассказал Александр.

Почти месяц мужчина прожил в обсервации на территории бывшего детского дома в Крылатском районе Москвы.

- Симптомов почти не было. У меня даже температура выше 37 не поднималась. Но надо было соблюдать карантин. 29 апреля я получил отрицательный тест на СOVID-19, после чего еще две недели провел на самоизоляции, - рассказал водитель «Яндекс.Такси».

За все это время он не заработал ни копейки: окладов у водителей такси нет.

- Я получил письмо, в котором мне предложили подать заявку на выплату в фонд. Уже через два дня деньги поступили на мой счет. Сумма не большая – 20 тысяч рублей. Но для меня деньги стали настоящим подарком, так как накоплений никаких не было, - признался Александр.

В такси он проработал уже пять лет. В ближайшие дни планирует вернуться на линию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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