Анекдоты: Учебный год заканчивается. Скоро все родители узнают свои оценки
Пока парикмахерские закрыты, приходится как-то выкручиваться. Я мужа подстригла, он меня покрасил.
Зашибись получилось! Второй день друг с другом не разговариваем.
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Любовь - это когда отдаешь жене последнюю маску, чтобы она сходила в магазин тебе за пивом.
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- Доктор, у меня слабость и насморк.
- Значит, вы слабак и сопляк.
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Для тех, чьи свадьбы отменены из-за эпидемии: Бог дал вам шанс... Остановитесь!
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Разобрав хлам на балконе, понял, что смогу еще год жить, торгуя на Авито.
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Антипрививочники крайне возмущены отсутствием прививки от коронавируса, от которой они могли бы отказаться.
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Она так смачно пила портвейн из горла, столько курила и так ужасно материлась, что сразу было видно - девушка из хорошей семьи и прекрасно воспитана.
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- Ой, а нас вчера обокрали!
- И шо, вы вызывали полицию?
- Вызывали, говорят, не они...
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Адам и Ева могли быть идеальной супружеской парой: Адаму не приходилось бы слушать рассказы о мужчинах, за которых она могла бы выйти замуж, а Еве - о том, как хорошо готовила его мама.
ИСТОЧНИК KP.RU