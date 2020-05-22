Анекдоты: Учебный год заканчивается. Скоро все родители узнают свои оценки

Пока парикмахерские закрыты, приходится как-то выкручиваться. Я мужа подстригла, он меня покрасил.

Зашибись получилось! Второй день друг с другом не разговариваем.

* * *

Любовь - это когда отдаешь жене последнюю маску, чтобы она сходила в магазин тебе за пивом.

* * *

- Доктор, у меня слабость и насморк.

- Значит, вы слабак и сопляк.

* * *

Для тех, чьи свадьбы отменены из-за эпидемии: Бог дал вам шанс... Остановитесь!

* * *

Разобрав хлам на балконе, понял, что смогу еще год жить, торгуя на Авито.

* * *

Антипрививочники крайне возмущены отсутствием прививки от коронавируса, от которой они могли бы отказаться.

* * *

Она так смачно пила портвейн из горла, столько курила и так ужасно материлась, что сразу было видно - девушка из хорошей семьи и прекрасно воспитана.

* * *

- Ой, а нас вчера обокрали!

- И шо, вы вызывали полицию?

- Вызывали, говорят, не они...

* * *

Адам и Ева могли быть идеальной супружеской парой: Адаму не приходилось бы слушать рассказы о мужчинах, за которых она могла бы выйти замуж, а Еве - о том, как хорошо готовила его мама.