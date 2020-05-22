2020-05-21T21:58:33+03:00
Дом. Семья

Цвет настроения - синенький

Баклажаны, синенькие (на юге России и на Украине), демьянки (в Баку) - у них много имен. Но суть их одна: они вкусны и потому горячо любимы
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
Поделиться:
Мир знает сотни рецептов из solanum melongena (это по латыни).Мир знает сотни рецептов из solanum melongena (это по латыни).Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Изменить размер текста:

Мир знает сотни рецептов из solanum melongena (это по латыни).

Например, на Ближнем Востоке есть бабагануш, а на Сицилии - капоната. Они не очень похожи по вкусу и методу приготовления (в первом случае баклажаны запекаются, во втором - тушатся с другими овощами), но при желании между ними можно перекинуть мостик.

Берем два средних баклажана, протыкаем в нескольких местах вилкой и кладем в духовку (200 градусов) минут на 45. Минут через 20 можно перевернуть. Проверить готовность легко: кожица от жара должна сморщиться и, может, даже кое-где лопнуть. Сам баклажан будет мягкий. Дадим ему остыть.

Пока остывает, нарезаем мелко небольшую луковицу, пассеруем на среднем огне, через пару минут добавляем измельченную дольку чеснока, еще 2 - 3 минуты - и снимаем с плиты.

Остывший баклажан разрезаем вдоль пополам, ложкой извлекаем мякоть, нарезаем ее, складываем в миску и измельчаем вилкой. Никаких блендеров, нам не нужно грустное баклажанное пюре, нам нужна масса с мелкими кусочками, каждый который напоминает с гордостью: «Я - баклажан!»

Добавляем туда луково-чесночную смесь, соль, перец и щедрую горсть обжаренного на сухой сковороде кунжута.

Пока - практически бабагануш. А ведь кто-то там вначале что-то говорит про мостик между ближневосточной и сицилийской кухнями?

И тут в дело вступает знаменитый соус, который по-итальянски называет agrodolce («кисло-сладкий»). Его простейшую версию мы приготовим, смешав одну часть жидкого меда и три части винного уксуса.

Со словами «бонджорно, бабагануш» вмешиваем агродольче в баклажанную массу, добавляем столовую ложку хорошего йогурта, зелени какой-нибудь и сбрызгиваем оливковым маслом.

А ведь скоро закончится эта самоизоляция, будь она неладна, мы все рванем на дачи, а там - мангалы, на которых можно запекать баклажаны, и это уже будет совсем другой вкус. Вкус свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Приятного аппетита: Отчаянный домохозяин»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вдруг, как в сказке, хрустнул омлет
Я, конечно, удивился, когда в книге великого Феррана Адриа увидел рецепт хрустящего омлета с картофельными чипсами. Где знаменитый испанский апостол высокой кухни, лауреат всяческих мишленов, и где чипсы - самые обычные, из пакета?
Овсяное молоко: польза и вред для организма
Овсяное молоко занимает одну из лидирующих позиций во всем многообразии представленных растительных молочных продуктов. И не зря, ведь именно овсяное молоко имеет значимое количество преимуществ, полезно для человеческого организма и находит применение в
Сладости от А до Я: польза и вред для организма мужчин, женщин, детей
День рождения, юбилей, свадьба — невозможно представить эти торжества без сладостей. А какое свидание без десерта? Но хорошо бы знать заранее, какие сладости приносят организму пользу, а какие вред
Новости 24