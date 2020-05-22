Цвет настроения - синенький

Мир знает сотни рецептов из solanum melongena (это по латыни).

Например, на Ближнем Востоке есть бабагануш, а на Сицилии - капоната. Они не очень похожи по вкусу и методу приготовления (в первом случае баклажаны запекаются, во втором - тушатся с другими овощами), но при желании между ними можно перекинуть мостик.

Берем два средних баклажана, протыкаем в нескольких местах вилкой и кладем в духовку (200 градусов) минут на 45. Минут через 20 можно перевернуть. Проверить готовность легко: кожица от жара должна сморщиться и, может, даже кое-где лопнуть. Сам баклажан будет мягкий. Дадим ему остыть.

Пока остывает, нарезаем мелко небольшую луковицу, пассеруем на среднем огне, через пару минут добавляем измельченную дольку чеснока, еще 2 - 3 минуты - и снимаем с плиты.

Остывший баклажан разрезаем вдоль пополам, ложкой извлекаем мякоть, нарезаем ее, складываем в миску и измельчаем вилкой. Никаких блендеров, нам не нужно грустное баклажанное пюре, нам нужна масса с мелкими кусочками, каждый который напоминает с гордостью: «Я - баклажан!»

Добавляем туда луково-чесночную смесь, соль, перец и щедрую горсть обжаренного на сухой сковороде кунжута.

Пока - практически бабагануш. А ведь кто-то там вначале что-то говорит про мостик между ближневосточной и сицилийской кухнями?

И тут в дело вступает знаменитый соус, который по-итальянски называет agrodolce («кисло-сладкий»). Его простейшую версию мы приготовим, смешав одну часть жидкого меда и три части винного уксуса.

Со словами «бонджорно, бабагануш» вмешиваем агродольче в баклажанную массу, добавляем столовую ложку хорошего йогурта, зелени какой-нибудь и сбрызгиваем оливковым маслом.

А ведь скоро закончится эта самоизоляция, будь она неладна, мы все рванем на дачи, а там - мангалы, на которых можно запекать баклажаны, и это уже будет совсем другой вкус. Вкус свободы.