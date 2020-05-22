Коронавирус в России, последние новости на 22 мая 2020: отменен ЕГЭ по математике, кривая заражений идет вниз

В России наконец определились с порядком проведения выпускных экзаменов в школах. Рособрнадзор представил новое расписание экзаменов. Главные изменения в ЕГЭ в этом году внес коронавирус. Из-за распространения болезни экзамен по базовой математике отменен. Этот предмет не нужен для поступления в вуз, а лишь обеспечивает получение аттестата. Его в этом году дадут всем учитывая итоговые оценки по предмету.

Еще грядут такие изменения: русский язык (предмет сдают все выпускники) разделят на два дня, чтобы не перегружать аудитории и не рисковать здоровьем выпускников. Для этих же целей в аудитории всех рассадят подальше друг от друга. Расписание экзаменов смотрите здесь.

Теперь к хорошим новостям. С 16 мая кривая заболевших за сутки неуклонно снижается. Растет и количество выздоровевших.

- На данный момент статистика говорит о стабилизации эпидемии в нашей стране, - радует доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн. - Если в течение ближайшего времени — примерно двух недель — нынешняя динамика сохранится, то можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России потихоньку начинает идти на спад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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Итоговые отметки в аттестаты будут выставлены на основе годовых оценок (подробности)