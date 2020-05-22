Вело - в дело!

Спрос на велики в столице за апрель - май 2020 года вырос на 41% по сравнению с прошлым годом - это данные популярного сайта объявлений. Объяснение простое: не только начало велосезона, но и ковидные страхи. Общественного транспорта боятся. А городской велопрокат закрыт до окончания самоизоляции.

Сегодня в магазинах десяток видов байков. «КП» рассказывает, какой велосипед подойдет для передвижения по Москве. Оговоримся - мы указывали цену на хорошие модели. В супермаркете стоимость от 5000 рублей. Но такие могут оказаться небезопасными, с плохими комплектующими и проч.

Чоппер.Фото: Shutterstock

Чоппер (круизер)

Стоимость: 20 - 30 тысяч рублей

Вес: 14 - 16 кг

Кому: хипстерам

Их берут модные ребята.

В классическом чоппере одна передача. Хотя сейчас есть и мультискоростные. Модель подходит для велопрогулок в парке. Как и у городской модели - удобное широкое сиденье.

Электро.Фото: Shutterstock

Электровелосипед

Стоимость: 40 - 300 тысяч рублей

Вес: 17 - 25 кг

Кому: всем, у кого дома и в офисе есть лифт и далеко на работу ехать

Позволяет не напрягаясь зараз проехать 30 - 50 километров, даже если вы не спортсмен. Разгоняется 25 - 35 км/час. Аккумулятор чаще всего встроен в раму «электрички». Зарядки хватает на 50 - 300 км, на работу и обратно по городу - с лихвой. Вечером питается дома от розетки. Большинство моделей лишь помогают крутить педали, но есть и совсем для ленивых: после набора скорости едут сами.

Горный.Фото: Shutterstock

Горный (маунтинбайк)

Стоимость: 30 - 70 тысяч рублей

Вес: 12 - 15 кг

Кому: всем

Пусть вас не обманывает название: на деле он прекрасно подойдет для поездки на работу, а в выходные - на дачу или в парк. Совет - установить крылья для защиты от брызг грязи. Можно добавить багажник, если модель позволяет. Посадка у него смещена больше вперед, а у городских она прямая. Амортизационная вилка сглаживает неровности дорог. Велик более универсальный в сравнении с городскими моделями.

Гибрид.Фото: Shutterstock

Шоссейный гибрид

Стоимость: 40 - 70 тысяч рублей

Вес: 11 кг

Кому: всем

Это смесь, например, шоссейного велосипеда, который предпочитают спортсмены, и городского. Развивает хорошую скорость по асфальтированным дорогам и при этом имеет прямую посадку - для комфорта. Не подходят для бездорожья. Для них есть гибриды шоссейного и горного велосипедов.

Городской.Фото: Shutterstock

Городской (ситибайк)

Стоимость: 15 - 30 тысяч рублей

Вес: 12 - 15 кг

Кому: деловым

Самая популярная модель. На таком на работу ездит мэр Лондона. На цепи часто установлена защита, чтобы не зажевало брюки. На сайтах объявлений можно найти еще советские модели, как у почтальона Печкина. На такой велик точно не позарятся воры, если пристегнуть его у метро. Но он тяжелее современной модели. В качественном байке обывателю ничего не придется менять. Раз в год возить на техосмотр в мастерскую, раз в неделю смазывать цепь.

Женский велосипед.

Женский

Стоимость: 25 - 40 тысяч рублей

Вес: 13 - 15 кг

Кому: всем, кто в платьях

Среди них есть и горные, и городские, и круизеры. Кроме цвета, они отличаются конструкцией: верхняя труба рамы смещена вниз, чтобы дама в платье чувствовала себя комфортно.

Складной.Фото: Shutterstock

Складной

Стоимость: 30 - 50 тысяч рублей

Вес: 12 - 18 кг

Кому: кто ездит на метро

Если на МЦК есть вагоны для велосипедов, то в московской подземке разрешены только такие модели. Среди них бывают и электро. Из минусов - малый диаметр колес. Дорожные неровности сильнее бьют по рукам, а также меньшая жесткость рамы.

Кстати, в вагоне МЦК провоз одного велосипеда на человека бесплатный. В метро, если суммарные габариты сложенного велосипеда не превышают 150 см, бесплатно. Если больше - нужно купить отдельный билет.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ!

Отвечает чемпион России, мастер спорта, член сборной России по велоспорту Иван Кунаев:

Сколько стоит новый?

- Рассчитывайте на сумму от 30 тысяч рублей.

Покупать онлайн или в магазине?

- Лучше примеряться к велосипеду перед покупкой. В интернете можно промахнуться с размером. В сети я советую смотреть обзоры на приглянувшуюся модель.

Стоит ли брать с рук?

- Можно, если вы способны оценить будущую покупку, иначе есть вероятность нарваться на откровенный хлам. Все же в магазинах надежнее, да и гарантию никто не отменял.

Покупать целый или собирать по частям?

- Целый. Если в процессе что-то не подойдет, можно заменить. Чаще всего меняют сиденье и грипсы (ручки руля).

Сколько скоростей нужно?

- Количество скоростей - это не то, на что стоит ориентироваться. Сегодня на дорогих моделях маунтинбайков 11 - 12, хотя раньше было более 20.

Где в Москве лучшая велоинфраструктура?

- Вся историческая часть. В Марьине много сделано, Сокольники, Фили - хорошие велодорожки, но развязка с ТТК вызывает непонимание первое время. Неплохо в Беляеве и Чертанове - перспективные места для развития велоинфраструктуры.

Есть легкие велосипеды?

- Чем дороже - тем легче. Модели от 300 тысяч рублей будут весить 8 - 10 кг.

Сколько занимает поездка на работу?

- Среднее расстояние в 15 км любитель по Москве преодолевает за час-полтора - это неспешная прогулка. У меня это занимает 30 - 40 минут.

КСТАТИ

Что с электросамокатами?

- Собственный самокат в большом городе не имеет смысла, так как есть большой выбор разных сервисов по кикшерингу (аренда самокатов. - Ред.), есть разные модели. Проехал и забыл, как такси, - уверен соучредитель кикшеринга toGO Александр Марков. - Самокаты становятся популярным средством передвижения. Мы даже разрабатываем месячные абонементы. В Москве лучшая инфраструктура для кикшеринга по сравнению с другими городами, есть возможность не только спокойно передвигаться, но и парковать самокаты в популярных местах. Для центра больше характерны развлекательные поездки, а в спальных районах - от дома до метро. Самокат универсален: на нем можно доехать хоть в платье, хоть в костюме. Лучшие модели стоят около 36 000 рублей.