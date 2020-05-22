Скоро лето над «куполом паркета»

Сужу по проекту «Танцы со звездами», полуфинал которого был показан в минувшие выходные. Конечно, было бы нужно жюри. Ну, Посейдон, Зевс, Меркурий и Афина. Или еще какие-нибудь боги с Олимпа. Но в отличие от гомеровских богов эти бы не отвлекались на такие мелочи, как подуть на океан и устроить бурю, требуя жертв. Они бы вооружились дежурными улыбками и словами: «Ах, какие вы молодцы!», «Ох, какой прогресс!», «Спасибо вам за ваш талант!»

Понимаю, все подобное несет нам позитив в данное непростое время. Так вот, давайте посчитаем как раз время. Программа идет два с лишним часа, включая рекламу. В полуфинале участвует семь пар, одна выбывшая танцует напоследок. Каждый танец - минуты две с половиной. Умножили. Плюс еще два дополнительных групповых полуфинальных танца от «мальчиков»-звезд и «девочек»-звезд. Сложили. 25 минут, остальное - болтовня. Про что?

Во-первых, член жюри Николай Цискаридзе пришел в розовой футболке. Все шутили на этот счет, поминая Киркорова всуе. Во-вторых, надо же сказать спасибо человечеству, семье, друзьям, партнерам и тому же жюри. В-третьих, надо позвонить по скайпу другим звездам-друзьям, чтобы они в прямом эфире восхитились растущему мастерству своих коллег и похвалили бы. Шпаргалка у всех одна, ее озвучил, к примеру, Евгений Миронов. Говорит, «я восхищаюсь этим проектом. Я горжусь, что на нашем телевидении»... В-четвертых, надо использовать все штампы речи. «Шоу должно продолжаться», «Я хочу расставить все точки над «i», «Там, где сложность, там и преодоление». В-пятых, есть Андрей Малахов в качестве ведущего, который может сказать уже и нештампованную фразу: «Вы уже вторые, кто взлетел сегодня над куполом этого паркета».

Где-где взлетели? Над куполом паркета? Господа, у вас паркет вздулся танцевальный? Или как? Ну или актриса Мария Порошина, танцующая танго под музыку из «Чикаго», вдруг говорит: «Танго - это не страсть, это предельная нежность». А потом мы видим эффектную женщину в сетчатых колготках, которая бежит из тюремной камеры. Видимо, в глазах матери пятерых детей Порошиной предельная нежность выглядит именно так.

И все это снимается при пустых коронавирусных трибунах под фонограмму аплодисментов. Одинаковых для всех. На месте звуковщиков я бы потроллила проект. Регулировала бы громкость в зависимости от собственных симпатий. Хотя, как сказал член жюри Егор Дружинин, «это не важно, главное, что Николай (Цискаридзе) в розовом». И интрига. Главная интрига. Пойдемте, расставим точки над «i».

«Танцы со звездами», финал. 24 мая, 17.30.