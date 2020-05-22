Число выздоровевших от коронавируса в России на 22 мая 2020 года увеличилось до 92 681 человека
Число выздоровевших от коронавируса в России на 22 мая 2020 года увеличилось до 92 681 человека. За сутки из больницы врачи выписали более 7 тысяч пациентов в разных регионах страны. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с covid-19.
Официальное количество случаев заражения в РФ с начала выявления медиками первых случаев инфицирования уже выявлено более 317 тысяч, число больных в настоящее время составляет 221 774 человека.
Ранее сайт kp.ru писал, что в России ведется разработка 47 вакцин от коронавирусной инфекции. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на разработку тест-систем и сыворотки от инфекции из федерального бюджета выделено 3,1 миллиарда рублей.
На данный момент клинические испытания проходят 5 препаратов, на этапе госрегистрации числятся еще 4. По словам главы Минхдрава Михаила Мурашко, первые результаты испытания вакцины можно будет ожидать в конце июля текущего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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