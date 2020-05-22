«Не уважаю подобных женщин»: Татьяна Брухунова высказалась о четырех бывших женах Петросяна

31-летняя Татьяна Брухунова и 74-летний Евгений Петросян поженились еще в декабре прошлого года, но по-прежнему не афишируют свой брак. Супруги считают, что счастье любит тишину, и предпочитают не говорить о своих отношениях. Юморист почти не комментирует развод со своей предыдущей четвертой супругой Еленой Степаненко. А его молодая, уже пятая по счету жена никогда не говорит о его прежних избранницах.

Но на днях Брухунова сделала исключение и довольно резко высказалась о бывших женах Евгения Вагановича. Татьяна решила дать отпор хейтерам в Инстаграме и не сдержала эмоций.

- Не уважаю подобных женщин, - написала про Брухунову в комментариях одна из ее подписчиц. - Жена с Петросяном десятки лет жила, в горе и в радости, имущество нажив. А тут жена стала стареть, и вот оно счастье. Вам все вернется!

В ответ молодая супруга Петросяна не сдержалась:

- А как же три предыдущие жены? До той диковинной четвертой, о которой говорите вы. Там ведь годы совместной жизни были, и даже ребенок, - написала Брухунова.

Татьяна Брухунова не сдержалась и оставила в Инстаграме эмоциональный комментарий.

Ребенок – это единственная дочь Петросяна Викторина. Ее родила первая жена юмориста. Она рано умерла, когда Викторина была еще совсем маленькой. Петросян тогда уже давно не жил с первой супругой, но заботился о дочери и регулярно виделся с ней. После смерти матери девочку растила Елена Степаненко. Викторина до сих пор называет ее мамой. Сейчас, после развода отца, она встала на сторону мачехи. Со своим знаменитым отцом Викторина теперь не общается.

Викторина - единственная дочь Петросяна. Фото: кадр видео.

О первой жене сатирика мало что известно. Когда Викторина появилась на свет, Петросяну было всего 19 лет, и с мамой своей единственной дочки он прожил не больше двух лет. Первая супруга сатирика происходила из известной актерской династии Кригер: отец – знаменитый театральный артист, старшая сестра – балерина, танцевала в Большом театре. В детстве Викторину тоже хотели отдать в балет, но когда ее привели на смотрины в Большой театр, педагоги вынесли вердикт: нет способностей. В итоге Викторина стала искусствоведом и устроителем выставок. Судя по тому, что она выросла красавицей, ее мама тоже была очень привлекательной.

Викторина - искусствовед, ведет программу на канале "Культура". Фото: кадр видео.

После развода Степаненко и Петросяна Викторина приняла сторону мачехи. Фото: соцсети.

Второй женой Петросяна стала Анна Козловская – дочь знаменитейшего тенора Ивана Козловского и актрисы Галины Сергеевой. Евгений учился с Анной на одном курсе во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Он был младше ее на семь лет, но сумел добиться любви самой красивой девушки в группе.

- Не могу сказать, что Женя мне не нравился внешне: в нем был виден ум, угадывалась чувственность, он был эффектный юноша. Но уж очень юный - всего-то 18 лет, - рассказывала Анна Козловская в 2007 году в интервью «Экспресс газете». - Я ведь была его первой женщиной, он со мной даже в интимной сфере оказался робок и застенчив. Именно его возраст меня и смущал, я думала: «Ну зачем мне мальчик?» И я мягко прервала наши близкие отношения. Женя почти сразу женился на родственнице известной балерины, у них родилась дочь, но брак, как часто бывает в молодом возрасте, быстро распался. И Женя снова стал за мной ухаживать.

Козловская и Петросян вскоре поженились, но брак оказался коротким – они прожили вместе всего полтора года.

Анна Козловская - вторая жена юмориста - была старше него на семь лет.

- Понимаете, к Жене я испытывала такую любовь-благодарность, - рассказывала Анна. – А тут страстно влюбилась в одного нейрохирурга. Женя очень страдал, и поверьте - меня это тоже сильно ранило. Когда он узнал, что я влюбилась в другого мужчину, то сказал: «Аня, ты такой хороший человек. Зачем же ты вышла без любви замуж?!» Это он себя имел в виду.

Свою семейную жизнь с Петросяном Анна Козловская вспоминала со смехом, говорила, что зла на него не держит, после развода они периодически созванивались.

- Потом, к счастью, у Жени появилась идеальная жена, Елена Степаненко: он ведь всегда хотел, чтобы супруга помогала ему в работе и во всем его поддерживала, - вспоминала Анна.

После брака с ним Козловская еще дважды выходила замуж, но неудачно. Она умерла в 2007 году в своей шикарной квартире с видом на Кремль, расположенной на Тверской улице.

Третьей женой юмориста стала Людмила Шатрова, известный искусствовед из Ленинграда. По отзывам друзей, она была прекрасно образованной и глубоко интеллигентной женщиной, устраивавшей в Советском Союзе выставки западных знаменитостей. Именно она в 1970-х годах организовала приезд в СССР художника Марка Шагала. Еще раньше, в 60-е, Шатрова работала в США с Жаклин Кеннеди над каталогом выставки музейных шедевров Москвы и Ленинграда, а также привезла в СССР выставку модельера Ива Сен-Лорана. Не исключено, что именно она привила Петросяну любовь к живописи, и еще при третьей супруге юморист начал собирать свою знаменитую коллекцию антиквариата, которая сегодня стоит миллионы долларов.

Друзья сатирика рассказывали, что Людмила подала на развод с Петросяном, не выдержав его постоянных гастролей. К тому же именно тогда у Евгения Вагановича начался роман с молоденькой выпускницей ГИТИСа Еленой Степаненко. Видимо, именно на этот случай и намекала в своей гневной отповеди Татьяна Брухунова. В последние годы Людмила Шатрова лечилась от онкологии. С Петросяном она не общалась. Узнав, что его бывшая жена больна раком, артист был потрясен.

esheneve4er С Еленой Степаненко женатый Петросян познакомился, когда она после института пришла работать в его театр.

Со своей четвертой женой Еленой Степаненко Петросян встречался до свадьбы почти шесть лет. Они познакомились в 1979 году, когда Елена после института пришла работать в Московский театр эстрады. Будущие супруги выступали вместе на сцене, так и начался их роман. Но поженились они только в 1985 году, прожив в браке 32 года.