Экологи-волонтеры займутся очисткой арктических островов от мусора

В июле 2020-го волонтеры отправятся в экологическую экспедицию на остров Вилькицкого в Карском море. Они займутся сбором топливных бочек, деталей отработавшей техники, бытового мусора.

Для участников "генеральной уборки" организована специальная образовательная программа - от психологических тестов и курсов по технике безопасности до лекций по основам прикладной экологии.

Программу завершило 116 добровольцев, 59 юношей и 57 девушек, из 8 стран - России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Болгарии, Польшы, Израиля. По результатам тестирования отобрано более 40 молодых людей - участников экспедиции. Для остальных претендентов планируется провести другие мероприятия, а именно экологический форум-практикум "Полярная Земля" в ЯНАО.

Экспедиция организована при поддержке правительства ЯНАО и НП "Российский центр освоения Арктики" межрегиональной общественной экосоциологической организацией "Зеленая Арктика", в активе которой уже несколько волонтёрских экспедиций на арктические острова.

Также самыми известными проектами организации являются волонтёрские экспедиции по очистке острова Белый и острова Вилькицкого. Так, в 2019 году на острове Вилькицкого волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Когалыма, Сыктывкара, Надыма, Салехарда, Тюмени, Липецка, Молдовы, Казахстана и Израиля уже расчистили 60 га территории, собрали 200 тонн мусора и утилизировали 20 аварийных зданий.