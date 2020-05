С Титаника достанут беспроводной телеграф Marconi

Компания R.M.S. Titanic (RMST) получила разрешение проникнуть в радиорубку лайнера – так называемую «silent room». Энтузиасты намерены добраться до телеграфа фирмы Marconi. Это то самое беспроводное устройство, с которого радисты тонущего судна подавали сигналы бедствия в трагическую ночь с 14 на 15 апреля 1912 года – с 0.15 до 1.45.

Нарушить «покой Титаника» разрешил американский суд. Добро дала Ребекка Бич Смит (Judge Rebecca Beach Smith of the U.S. District Court in Norfolk) - судья окружного суда Норфолка. Она вняла доводам представителей RMST, которые уверяли, что корпус лежащего на дне судна весь изъеден морскими организмами и ржавчиной. Он вот-вот разрушится и похоронит под собой историческую реликвию - этот самый телеграф. А ведь его реально можно поднять со дна. И восстановив, выйти в эфир. Чтобы люди вновь услышали реальный «голос» легендарного судна. Да хоть бы тот же сигнал бедствия, звучавший 108 лет назад.

Воссозданная радиорубка "Титаника" с оборудованием Маркони в помещении музея.Фото: EAST NEWS

Против планов RMS Titanic выступало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration), представители которого пытались убедить суд, что Титаник – это своего рода братская могила, а не источник пополнения музеев теми или иными экспонатами. Но не убедили. О чем на днях рассказали газеты Washington Post и The New York Times.

Экспедиция к обломкам лайнера, лежащим на глубине почти 4 километра примерно в 650 километрах от побережья канадского острова Ньюфаундленд, может начаться уже летом нынешнего года. Если будут одобрены планы по ее финансированию.

Энтузиасты понимают, что операция предстоит сложная, поскольку телеграф весьма внушительный. Но упрощает ее то, что резать корпус Титаника скорее всего не придется. Аппаратура находится на самом верху судна и проникнуть к ней можно будет через крышу радиорубки.

«Нырнут» к Титанику роботы с манипуляторами.

МИСТИКА

Последний раз сигналы бедствия с Титаника радисты ловили в 1978 году

Весьма живуч миф, согласно которому в день гибели Титаника в эфир летят его отчаянные сигналы SOS. Любители непознанного, к примеру, верят что поданы они были еще в 1912 году с того самого беспроводного телеграфа фирмы Маркони, который, возможно, скоро поднимут и восстановят. Но что-то произошло, и почему-то циркулируют в пространстве-времени. Застряли…

Суть классической версии легенды, попавшей во все справочники по аномальным явлениям, примерно такова: 15 апреля 1972 года радист американского авианосца «Теодор Рузвельт» - некто Детмер - принял слабый сигнал. Сигнал состоял из нескольких слов, переданных азбукой Морзе: «SOS... Титаник... тону... требуется помощь... мои координаты...».

Точка на карте, указанная в сообщении, соответствовала месту, где действительно затонул легендарный лайнер. Радист заинтересовался и будто бы позднее в архивах военно-морского ведомства обнаружил, что такой же сигнал принимали его коллеги каждые шесть лет - в 1924, 1930, 1936 и 1942 годах. Детмер сообразил, что после 1972 года сигнал следует ждать 15 апреля 1978 года.

Радист утверждал, что так и случилось. Но из балтиморской клиники неврозов, где он находился, заверения моряка выглядели не слишком убедительными. Вскоре Детмер умер, но слухи о таинственных сигналах SOS выжили.

В свое время – к очередному юбилею гибели Титаника – «Комсомолка» разбиралась с этой мистической историей. Игорь Севостьянов, эксперт, который ее расследовал, считал, что она, конечно же, вымышленная. Но существует так долго исключительно благодаря неосведомленности большинства людей о правилах радиосвязи начала XX века.

- Слова «Титаник» в передаваемых сигналах вообще не было, - уверял Игорь. – Радисты посылали позывные корабля - MGY. Морзянкой куда проще «настучать» эти три буквы, чем более длинное слово «Титаник». К тому же, в то время вместо сигнала SOS в эфир уходило непонятное для нынешних моряков CQD.

В начале XX века, когда радиосвязь только развивалась, радиорубки на кораблях оборудовали несколько телеграфных компаний. «Маркони» была самая крупная из них. Компания привозила на судно свою аппаратуру и предоставляла своего радиста на время плавания. И система условных радиосигналов у каждой компании была своя. У «Маркони», чье оборудование стояло на «Титанике», сигнал бедствия на море был как раз CQD (Come Quick, Danger - c англ. «Идите быстрее, опасность»). Радисты того времени хорошо его знали.

В 1912 году существовал уже и международный сигнал SOS. Но «Маркони» предпочитала свою систему и отказалась от нее только после гибели «Титаника».

И самое главное: авианосец «Теодор Рузвельт» был спущен на воду только в 1985 году. В 1972 году, когда «его радист» якобы принял первый сигнал с Титаника, судно еще не было даже заложено.

