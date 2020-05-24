Алена Бабенко ушла из «Танцев со звездами», заразившись коронавирусом: «Отказалась от шоу, как только почувствовала недомогание»

Звезда фильма «Водитель для Веры» Алена Бабенко вышла на связь с поклонниками и рассказала, что у нее обнаружили COVID-19. Почувствовав себя плохо, 48-летняя актриса сразу же отказалась от съемок в популярном телешоу «Танцы со звездами» и самоизолировалась. Ее состояние ухудшалось, и когда анализы подтвердили, что у актрисы коронавирус, Алену госпитализировали.

- Было много предположении о том, почему наша пара покинула проект «Танцы со звездами». Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, но сейчас это касается всех, - написала Бабенко в Инстаграме. - Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «Танцы со звездами» осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый.

Актриса решила доверить свое здоровье врачам и легла в больницу. По словам Алены, сейчас ей уже лучше.

- Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? слабость, температура, все показало КТ и... я выбрала стационар под присмотром врачей , за что им большое спасибо! – сообщила артистка. - Надеюсь скоро буду дома! К сожалению, в танцы наша пара уже не вернется…

Алена участвовала в «Танцах со звездами» вместе с танцором Максимом Петровым. Фото: кадр видео.

Алена участвовала в «Танцах со звездами» вместе с танцором Максимом Петровым. Их пара была одной из самых ярких на проекте. Особенно зрителям запомнилась зажигательная самба в их исполнении. Однако потом Алена и Максим действительно пропали с экранов, чем вызвали немало вопросов у зрителей телешоу. Пара выбыла из полуфинала, при этом упоминалось, что причиной стало состояние здоровья артистки.

Одной из первых комментарий к посту Алены оставила другая участница «Танцев со звездами» Мария Ивакова.

- Алена, выздоравливай! – написала она.

К слову, сама Мария тоже заболела коронавирусом. Актриса сообщила о том, что у нее положительный тест на COVID-19 в первых числах мая. Мария написала тогда, что не знает, где она могла заражиться: у ее партнера по «Танцам» Евгения Папунаишвили коронавирус не обнаружили. Сейчас Мария здорова и собирается вместе с Евгением выйти на паркет в финальной программе "Танцев со звездами". На один вечер телепроект собирает вместе все пары, участвовавшие в конкурсе - включая тех, кто уже выбыл. Но Алена Бабенко в финале не появится.