2020-05-22T08:04:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 22 мая 2020: 114 тысяч человек вылечились от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 22 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 22 мая 2020: летом в стране стартует туристический сезонКоронавирус в Турции, последние новости на 22 мая 2020: летом в стране стартует туристический сезонФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 22 мая 2020 года таковы: в стране зафиксировано 153 548 случаев заражения, 4 249 человек скончались, 114 990 человек - выздоровели.

Как и другие страны, Турция постепенно выходит из карантина. В провинциях открыли бары, рестораны, кафе, магазины и торговые центры. На прогулки разрешили выходить всем, в том числе и представителям старшего поколения. Еще месяц назад это было запрещено – ведь люди старше 65 лет особенно подвержены риску.

Но, несмотря на значительные послабления, въезд и выезд в некоторых провинциях до сих пор закрыт. Кроме того, в Турции до сих пор почти каждую неделю вводят комендантский час. Первая попытка прошла еще в апреле. Тогда о новой ограничительной мере сообщили за несколько часов до ее вступления в силу, и у магазинов образовались толпы – все хотели закупить как можно больше продуктов на выходные. После случившегося министр МВД подал в отставку, но президент ее не принял. О втором и последующих комендантских часах уже объявляли за несколько дней.

А летом в Турции откроется туристический сезон, конечно, с новыми ограничительными мерами, чтобы обезопасить и гостей, и местных жителей.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 22 мая 2020 года, накануне в стране зафиксировали 961 новый случай заражения COVID-19, 27 человек скончались. Это самые низкие показатели за сутки с конца марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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