2020-05-22T12:04:17+03:00
Политика

Максим Сурайкин: Предложение продать Ленина аморально, да и как можно торговать историческим достоянием?!

Руководитель партии «Коммунисты России» резко отреагировал на заявление лидера ЛДПР Жириновского, который предложил «пополнить бюджет за счет мумии»
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Мавзолей без Ленина - это не МавзолейМавзолей без Ленина - это не МавзолейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава российских либерал-демократов Владимир Жириновский в своем Twitter высказался о том, что «мумию» основателя СССР Владимира Ульянова-Ленина можно было бы продать в страны, где сегодня продолжают исповедовать коммунистическую идеологию — например, в Китай или Вьетнам. И тем самым пополнить федеральный бюджет Российской Федерации.

За комментарием «КП» обратилась к лидеру «Коммунистов России», экс-кандидату в президенты РФ Максиму Сурайкину.

- Вы видели сообщение о том, что глава ЛДПР предложил продать «мумию Ленина» - как вы оцениваете подобный пассаж?

- Предложение само по себе просто аморально. Потому что исторический комплекс Мавзолея, где находится тело основателя Советского государства, даже если абстрагироваться от убеждений, и от вашего личного, плохого или хорошего отношения к Владимиру Ильичу — это все равно национальная, культурная ценность. Это памятник исторического наследия России.

- Ну, как минимум первой четверти 20 века…

- Мавзолей входит в единой комплекс Красной площади, Кремля… Ну как можно Кремль продать кому-нибудь?

Владимир Жириновский в своем Twitter высказался о том, что «мумию» основателя СССР Владимира Ульянова-Ленина можно было бы продать

Владимир Жириновский в своем Twitter высказался о том, что «мумию» основателя СССР Владимира Ульянова-Ленина можно было бы продать

- Мавзолей без Ленина - это не Мавзолей?

- Безусловно! Это единый комплекс. Не говоря о том, что, как бы вы ни относились к Владимиру Ильичу, в нашей стране десятки миллионов людей его глубоко уважают. Он является коммунистической святыней, образно говоря. Он один из самых издаваемых на нашей планете авторов. Сотни миллионов людей в мире считают себя наследниками его идей. И уважают его и сегодня. Потому продажа святыни является кощунством. С возрастом Владимир Вольфович в своем эпатаже перегнул палку. Но есть какие-то святые вещи.

- То есть, продажа тела Ленина..

- Она невозможна и с точки зрения закона. Повторюсь, он защищен законом, своим статусом объекта исторического наследия. Мне кажется, лидер либерал-демократов в своих порывах создавать информационные поводы иногда не чувствует берегов. Предложение нереально и абсолютно аморально. Так же считают и мои товарищи по партии, с которыми мы успели обсудить это заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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