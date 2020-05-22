10 млн рублей направят на закупку оборудования для больниц «Пятёрочка» и бренд Halls

«Для нас, как для социально ответственного бизнеса, важно поддерживать тех, кто в этом нуждается, - отметила Татьяна Степанова, директор департамента операционного и бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка». - «Пятёрочка» уже много сделала и продолжает делать для помощи различным группам населения. Теперь вместе с брендом Halls мы сможем сделать ещё больше – обеспечить врачей и пациентов дополнительным и таким важным сейчас оборудованием и средствами защиты».

«Одной из ценностей нашей компании является необходимость делать то, что правильно, - сказала журналистам Илона Шеренас, глава категории жевательная резинка и леденцы компании ООО «Мон’дэлис Русь». - Мы искренне уверены, что сегодня правильно поддерживать каждого, кто столкнулся с вирусом. Вот уже больше 120 лет миссия бренда Halls – помогать миру дышать лучше. Заряд ментола в каждой пачке – это бодрящий глоток воздуха и возможность сконцентрироваться на моментах, которые важны. Когда эпидемия вируса стала испытанием для всего мира, мы считаем своим долгом не оставаться в стороне».

Акция продлится до 20 июня. Если любой покупатель приобретет ментоловые леденцы Hаlls в любом магазине «Пятёрочка», часть средств будет переведена на счёт благотворительного фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор». Он, в свою очередь, закупит необходимое медицинское оборудования и средства индивидуальной защиты и передаст их в больницы Новосибирска, Владимира, Великого Новгорода, Пензы и Пензенской области, Рязанской области, а также в медицинские учреждения Звенигорода и Видного Московской области.