2020-05-22T12:29:09+03:00
Общество

"20 тысяч или голые снимки увидит мама!": полиция разыскивает шантажиста очень красивой стюардессы

Чтобы удалить интимные фото из сети девушке предлагали заплатить немаленькую сумму
Иван РУНЕВ
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Девушка передала полиции данные карты, на которую неизвестный просил перевести деньгиДевушка передала полиции данные карты, на которую неизвестный просил перевести деньги
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23-летняя Виктория (имя изменено) работает бортпроводником в крупной авиакомпании. Девушка имеет яркую внешность, длинные ноги, красивую и стройную фигуру. В общем, Вика образец стюардессы из глянцевого журнала на борту самолета. Недавно ей пришлось обратиться в полицию, потому что ей стал названивать и требовать денег неизвестный мужчина.

Незнакомец утверждал, что именно он выложил пикантные фотоснимки стюардессы в один известный паблик, где анонимы хвастаются своими сексуальными победами. Существуют ли эти «победы» на самом деле или же выдуманы авторами канала неизвестно. Но каждый пост в этом паблике похож на другой, и каждая история ничем не отличается по стилистике написания от предыдущей.

- Злоумышленник связался с потерпевшей через популярный мессенджер и показал ей группу, где размещены ее голые фотографии. За удаление компрометирующих фото неизвестный потребовал с 23-летней стюардессы 20 000 рублей. Однако, девушка платить не стала, потому что понимала, что за этими деньгами последует новое требование с суммой гораздо выше прежней. Вика обратилась сразу в полицию, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Мы нашли пост, на котором неизвестный описывает свидание со стюардессой

Мы нашли пост, на котором неизвестный описывает свидание со стюардессой

Девушка передала полиции данные карты, на которую неизвестный просил перевести деньги. Теперь правоохранителям предстоит установить злоумышленника, который вымогал деньги со стюардессы с намеком, что непристойные фотографии могут увидеть ее близкие.

Мы нашли пост, на котором неизвестный описывает свидание со стюардессой. С момента заявление уже прошло немало времени, но описание и голые фотографии до сих пор на паблике. Каким образом они попали в руки неизвестного, история умалчивает так же, как и молчит полиция, которая просто не понимает как им вычислить администратора телеграм-канала, на котором выкладывают пикантные фотографии девушек со всей России.

В настоящее время полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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