Геннадий Зюганов - о предложении Жириновского «продать мумию Ленина»: Сейчас свара ни к чему
- Алло, Геннадий Андреевич! Вот смотрите - что Владимир Жириновский написал в твиттере:
"Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад".
- Не хочу Жириновского комментировать. От его предложения дурно пахнет. Очень дурно...
- Это комментарий или нет?
- Ну, я не хочу. Ну его. Понимаешь, сейчас и свара ни к чему. Мы попали в такой капкан…
Ты не читаешь, зайди на сайт, хоть прочитай мой манифест, который всем разослан и который сейчас обсуждается во всех организациях.
- То есть, сейчас не время такими делами… Снова - с Мавзолеем, да? Дискуссию...
- Сейчас требуется максимальная консолидация и - поиск выхода. Мы попали в капкан тяжелый. У нас в бюджете дыра будет пять триллионов.
- Понял. Ладно...
- Давай.
Геннадий Зюганов - о предложении Жириновского «продать мумию Ленина»: «Я не хочу комментировать это предложение. От него дурно пахнет. Мы - с коронавирусом - попали в капкан. Сейчас, наоборот, нужна консолидация»
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ИСТОЧНИК KP.RU