Платформа «Россия – страна возможностей» отмечает двухлетие запуском нового проекта

В пятницу, 22 мая, исполняется ровно два года с момента подписания президентского указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». В этот день платформа подводит предварительные итоги и запускает свой новый, уже 25-й по счету, проект «Время карьеры».

Указ о создании АНО «Россия – страна возможностей» Президент России, Председатель Наблюдательного совета организации Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Сама одноименная платформа существует с октября 2017 года. Тогда на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко представил ее первые проекты. С тех пор их число более чем удвоилось, а количество участников перевалило за 3,5 миллиона.

«За эти 2 года мы уже помогли самореализоваться тысячам школьников и студентов, управленцев и инженеров, ученых и медиков, финансистов и политиков, IT-специалистов и волонтеров, людей рабочих профессий и вожатых, отельеров и туроператоров. Сотни образовательных мероприятий и конкурсных испытаний, более 2 десятков проектов и конкурсов, тысячи историй успеха, свыше 3,5 миллионов присоединившихся к нам россиян из всех уголков страны – этот путь мы проделали вместе, – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, – За это время больше 180 «Лидеров России» получили новые назначения – стали губернаторами, заместителями федеральных министров, руководителями компаний. Тысячи россиян прошли обучение в нашем образовательном центре – Мастерской управления «Сенеж». 830 прототипов ИТ-продуктов были созданы в 2019 году участниками «Цифрового прорыва», а финал проекта вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой хакатон. Более тысячи команд школьников разработали бизнес-проекты благодаря участию в конкурсе «Мой первый бизнес», 9 синглов выпустили участники фестиваля «Российская студенческая весна». Это лишь небольшая часть результатов, а сегодня мы еще запускаем 25-й проект – «Время карьеры».

«Поздравляю с Днем Рождения очень важный для российской молодежи проект – «Россия – страна возможностей»! Его масштаб и системный подход очень хорошо согласуются со стратегическими целями Минобрнауки России – воспитывать кадры для развития страны. Уверен, что наше партнерство позволит сотням тысяч студентов наилучшим образом подготовиться к началу карьеры, так как такие проекты, как «Профстажировка 2.0», «Управляй!», «Моя страна - моя Россия» и другие дополняют те возможности, которые студентам дают университеты», - подчеркнул Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что платформа уже «с первых дней своего создания заняла уникальное положение в России, став неизменным, ключевым партнером Министерства просвещения в реализации различных образовательных проектов, программ, конкурсов».

«Деятельность платформы играет важнейшую роль в достижении целей и задач национального проекта «Образование»: она способствует выявлению и росту талантливых ребят, педагогов, развитию навыков и кругозора, профессиональной ориентации школьников, – говорится в поздравительной телеграмме министра, – Вместе нам удалось успешно запустить и реализовать первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего», который стал ярким событием для тысяч педагогов со всей страны. Мы уверены, что он имеет большое будущее и внесет серьезный вклад в развитие и повышение престижа учительской профессии, повышение авторитета учителя в обществе».

Сергей Кравцов добавил, что запущенный недавно всероссийский конкурс «Большая перемена», который проводится при поддержке Минпросвещения России, «позволил поддержать наших школьников в непростой эпидемиологической ситуации, предоставил ребятам уникальный шанс лучше узнать себя, свои сильные стороны, раскрыть свой потенциал».

По словам заместителя министра финансов РФ, экс-министра науки и высшего образования РФ, члена Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Михаила Котюкова, «два года – совсем юный «возраст», но за это время на президентской платформе «Россия – страна возможностей» реализованы десятки масштабных проектов, которые дали дорогу в жизнь тысячам активных, талантливых людей из всех регионов нашей страны».

«Они предоставляют равные возможности для реализации каждому участнику, раскрывают его способности и предлагают конкретные механизмы для профессионального роста. В качестве члена наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» я неоднократно встречался с участниками конкурсов платформы, в том числе конкурса «Лидеры России». Эти встречи стали для меня подтверждением того, что в России сегодня есть тысячи настоящих профессионалов, которые способны искать и находить нестандартные решения, совершать прорывные открытия и при этом стремиться к личной реализации в роли лидера», – говорится в поздравительной телеграмме Михаила Котюкова.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что всего за два года платформа «стала уникальной площадкой для заинтересованных в своём развитии людей, удачным форматом для обмена опытом между молодыми профессионалами, развития управленческих компетенций». «Успехи участников ваших проектов – лучшая награда для большой команды профессионалов организации», – сказал Владимир Мау.

По мнению ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, «мероприятия, проводимые президентской платформой «Россия – страна возможностей», отличает масштаб, наличие результата и острая актуальность». «Попавшее в книгу рекордов Гиннеса крупнейшее событие в сфере интернет-технологий, постоянный рост числа участников проектов, их высокие достижения и дальнейшая профессиональная востребованность, а также способность создавать площадки для абсолютно разных категорий граждан, – как для состоявшихся управленцев, так и для юных школьников, – всё это результат слаженной работы команды единомышленников», – поздравил организацию Ярослав Кузьминов.

Новый проект «Время карьеры» ранее был известен как акция, которую проводил с 2014 года ежегодно Уральский федеральный университет. В ходе встречи Президента России Владимира Путина со студентами, аспирантами и молодыми учеными, которая прошла 9 июля 2019 года в УрФУ, представители профсоюзной организации выступили с инициативой проведения акции в масштабах всей страны. Глава государства инициативу поддержал.

В четверг, 21-го мая, в преддверии включения проекта в платформу, АНО «Россия – страна возможностей», Минобрнауки России и УрФУ провели одноименный онлайн-марафон, во время которого опробовали интерактивные форматы взаимодействия работодателей с начинающими специалистами.

«Онлайн-формат хорошо зарекомендовал себя как способ максимально неформального общения студентов и работодателей, а главное – оперативного поиска студентами вакансий или стажировок. Мы представили возможности 61 компании. Они разместили на ресурсах проекта 139 предложений и провели 10 мастер-классов о трендах рынка труда, необходимых профессиональных и гибких навыках», – поделился ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Прямые эфиры десятичасового онлайн-марафона на странице проекта ВКонтакте собрали свыше 500 тысяч просмотров от студентов и недавних выпускников ведущих вузов страны.

«Карьерный чат-бот, онлайн-собеседования, мастер-классы о трендах рынка труда – всё это нашло отклик у студентов и будет использоваться и дальше. Чат-бот позволяет подписаться на предложения интересующих отраслей и продолжит пополняться проверенными предложениями для студентов. Мы планируем использовать некоторые элементы этого формата и осенью уже на всероссийском уровне», – добавил Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что «Время карьеры» приобретает теперь всероссийский масштаб и становится полноценным проектом с конкурсной составляющей. Он будет проводиться вместе с УрФУ и Минобрнауки России. Его цель: развитие прямой связи «работодатель-студент», содействие компаниям в подборе кадров, в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности. Участниками проекта могут стать студенты вузов и ссузов, выпускники и молодые специалисты в возрасте до 30 лет.

«Сама акция станет частью проекта и в обновленном формате пройдет в ноябре в 30 городах страны. Среди них будут Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Красноярск и Нижний Новгород. В рамках проекта будут проводиться федеральный конкурс «Золотая стажировка» с вручением призов, а также всевозможные образовательные и консультативные мероприятия для студентов и выпускников. Полсотни лучших участников конкурса смогут выиграть стажировку по своему профилю в ведущих российских компаниях. Причем это будут не только стажировки на стартовых позициях, а некоторые будут оплачиваться», – сказал генеральный директор АНО.

Принять участие в «Золотой стажировке» сможет студент любого вуза России уже с августа, когда будет дан старт конкурсу. Участников ждет онлайн-тест на определение уровня общекультурного и профессионального развития, а после – собеседования в компаниях. Имена 50 победителей будут названы в день всероссийской акции «Время карьеры». Ожидается, что акция соберет 200 компаний-работодателей и около 60 тысяч заинтересованных в карьере студентов.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Время карьеры», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

Контактная информация:

Руководитель пресс-службы

АНО «Россия – страна возможностей»

Сергей Коляда

+ 7 (495) 198-88-92

+ 7 (910) 647-88-88

sergey.kolyada@rsv.ru