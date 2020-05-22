"Она до сих пор жива благодаря ему": Светлана Моргунова убита горем после смерти сына

Телеведущая Светлана Моргунова в шоке после смерти единственного сына Максима. Ведь он был для нее главным мужчиной в жизни. Мужчина умер 19 мая от коронавируса. Практически до последнего дня он не забывал о маме - приносил ей чуть ли не каждый день пакеты с продуктами, оставлял их под дверью. Очень переживал за маму.

Близкие друзья и коллеги Светланы Моргуновой плачут. Они переживают за убитую горем женщину. Бывший диктор Центрального телевидения все время стонет и не хочет жить.

"Какой кошмар! Бедная Светочка! Она так любила сына... Воспитанный, спокойный парень был. Света обожала сына, вкладывала в него всю душу", - рассказала бывшая коллега телеведущей Светлана Жильцова.

В свою очередь, близкая подруга Моргуновой говорит, что не представляет, как теперь будет жить Светлана Михайловна. Максим окружал маму заботой. "Думаю, Светка до сих пор жива благодаря ему. Он в день по три раза ей звонил, приезжал, продукты и все необходимое привозил. Сын для Светы был главным авторитетом. Она ему верила безоговорочно!", - цитирует Собеседник.Ru Веру Мусатову.

Владимир Березин третьи сутки не находит себе места. Он знал Максим с середины 90-х. "Этот человек был удивительно тактичен ко всем маминым коллегам. Не было людей, которые бы его не любили. Для меня и для многих коллег Светы уход Максима - это как потеря родственника", - делится телеведущий.

Сейчас его душа буквально разрывается от боли за Моргунову. "Светочка очень гордилась им всегда. Она стонет: «Я хочу умереть, я должна умереть!». Я напомнил ей про внучку, ведь она так ее любит, но она уже не слышит. Это невыносимо…", - рассказал Владимир Александрович.

С организацией похорон сына Моргуновой, по словам Березина, пока ничего не известно. "Света против того, чтобы Макса кремировали. А похоронить в гробу сейчас, с этим диагнозом… Не знаю, как что будет…", - разводит руками артист.

Напомним, Максим Моргунов скончался 19 мая. Последним, с кем общался мужчина, был его двоюродный брат Илья Свиридов. Он рассказал, что 10 мая у его родственника обнаружили коронавирус. Светлана Михайловна забила тревогу после того, как звонила сыну, но он не брал трубку. Друзья из соседнего подъезда не смогли достучаться к Моргунову в дверь. Позвонили жене. Супруга, приехав в квартиру с дачи, пыталась открыть замок ключами, но безуспешно. Пришлось вызывать спасателей. Войдя в дом, жена обнаружила Максима мертвым.