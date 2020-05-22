На МКАДе задержали мужчину с липовыми корочками ФСБ

Ранним утром на востоке Москвы полицейские приметили подозрительную иномарку, которую решили остановить для проверки документов. Водитель убегать не стал, остановил авто и спокойно протянул сотрудникам ДПС свою серьезную «корочку». Полицейские открыли удостоверение и узнали, что остановили не кого-то, а целого сотрудника ФСБ России. Однако ожидаемых «всего доброго, хорошего пути» от полицейских не последовало. Патрульные заподозрили неладное и в удостоверении, и в самом водителе.

«Около 10 утра на 104-км МКАДа была остановлена иномарка Genesis G70. 34-летний водитель, показал полицейским служебное удостоверение сотрудника ФСБ России, которое вызвало подозрения в подлинности. На место был вызвана следственно-оперативная группа МВД. Само удостоверение изъято и направлено на экспертизу,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией проводится проверка по факту случившегося на МКАДе инцидента. Оперативникам предстоит выяснить кто и как продал москвичу «липовую корочку» столь серьезного ведомства.