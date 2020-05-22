Завершился крупнейший фестиваль года VK Fest — трансляции посмотрели 280 миллионов раз

Завершился VK Fest — крупнейший семидневный онлайн-фестиваль 2020 года. Трансляции главного развлекательного мероприятия самоизоляции смотрели жители не только России и стран СНГ, но и США, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Японии, Ямайки и даже Северной Кореи — всего 41 миллион человек из 203 стран. Трансляции собрали 280 миллионов просмотров.

Пользователи не только активно смотрели фестиваль, но и обсуждали его: они оставили 2,6 миллиона комментариев к трансляциям и 2,2 миллиона отметок «Нравится», а также написали 614 тысяч сообщений в тематических беседах в сообществе VK Fest. Кроме того, зрители делились впечатлениями от эфира со своими друзьями — они сделали 405 тысяч публикаций с хештегом #vkfest2020. В дни фестиваля пользователи также выполняли задания от чат-бота и получали за это стикеры — всего в квесте приняли участие 2,4 миллиона человек.

Также в дни фестиваля ВКонтакте организовала благотворительную акцию: пользователи могли собрать деньги для некоммерческих организаций, отправляя друзьям подарок с хомяком Сеней. Сумма превысила 2 миллиона рублей — она будет перечислена фондам AdVita и «Не напрасно», которые помогают больницам справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, а также центру «Насилию.нет», куда пострадавшие от домашнего насилия могут прийти за психологической и юридической помощью.

VK Fest прошёл ВКонтакте с 15 по 21 мая. Ведущими фестиваля стали Владимир Маркони и голосовой ассистент «Маруся». Концерты дали более 70 музыкантов: от Ольги Бузовой и Сергея Лазарева до «кис-кис» и «Порнофильмов», от «Дискотеки Аварии» и «Руки Вверх!» до YUNGBLUD и Hurts. Больше всего зрителей собрали выступления «Руки Вверх!», Басты, Ramil’, при этом лидером по количеству комментариев в сообществе VK Fest стал YUNGBLUD.

Участниками музыкальной программы фестиваля были: Hurts, YUNGBLUD, Noize MC, «Дискотека Авария», Баста, «Градусы», Джаро & Ханза, Джиган, Диана Арбенина. Ночные снайперы, Елена Темникова, Ёлка, Жак Энтони, Звонкий, «кис-кис», Клава Кока, ЛАУД, Лёша Свик, Макс Барских, Мари Краймбрери, МОТ, «Мумий Тролль», Ольга Бузова, Ольга Серябкина, Полина Гагарина, «Порнофильмы», «Руки Вверх!», Сергей Лазарев, «Сурганова и Оркестр», Тима Белорусских, Тимати, Фогель, «ХЛЕБ», Шура Би-2, Юлианна Караулова, ЯАVЬ, Artik & Asti, BrainStorm, Cream Soda, DAVA, JONY, ANDRO и ELMAN, Feduk, FLESH, GAYAZOV$ BROTHER$, GONE.Fludd, IOWA, IROH & Flipper Floyd, Jah Khalib, LIZER, MARUV, MGZAVREBI, NECHAEV, NILETTO, OG Buda, Ramil’, ROZHDEN, RSAC, VADA, Zivert.

Лучшие российские и зарубежные диджеи представили традиционную для фестиваля сцену Radio Record: Steve Aoki, Aria Fredda, DJ M.E.G., DJ Sidorkov, DJ SMASH, Feel, Felix Jaehn, Filatov & Karas, Karina Istomina, Kto DJ?, Lady Waks, Swanky Tunes, Zeskullz.

В интервью о своих проектах, интересах, досуге и многом другом рассказали: Николай Басков, Михаил Галустян, Глюкоза, Тина Канделаки, Женя Кулик, Елена Летучая, Макс +100500, Валерий Меладзе, Александр Невзоров, Алексей Пивоваров, Михаил Пиотровский, Ирена Понарошку, Александр Ревва, Марьяна Ро, Николай Соболев, Саша Спилберг, Иван Ургант, Яна Чурикова, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Катерина Шпица, Маргарита Мамун, Андрей Кончаловский, Александр Гудков, Сергей Бурунов, Ольга Бузова, Артемий Лебедев, Тимур Бекмамбетов, Андрей Резников и Константин Сидорков.

Звёзды телеканала ТНТ, который традиционно отвечает за зону «Юмор» на VK Fest, в ежедневных эфирах рассказывали о главных премьерах сезона и делились подробностями со съёмок любимых проектов. На VK Fest выступили комики «Comedy Баттл», Stand Up и «Однажды в России», актёры и создатели сериалов «Реальные пацаны», «Мир! Дружба! Жвачка!», «257 причин, чтобы жить», а также герои популярных реалити-шоу «Холостяк», «Солдатки» и «Остров героев».

За анонсами артистов, звёздных гостей, а также всех активностей пользователи следили в официальном сообществе VK Fest.