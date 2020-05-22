Свыше 1,5 млн человек получили поддержку от волонтеров

В настоящее время они действуют в каждом регионе.

«Двухмесячный период минул с открытия нашего первого центра волонтерской поддержки по оказанию помощи населению в период эпидемии коронавирусной инфекции. С тех пор к нам примкнули примерно 90 тысяч добровольцев по всей России. И если сначала это были, преимущественно, молодые, то сейчас это лица различных возрастных категорий и профессиональных занятий», — пояснил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

С волонтерскими структурами «Единой России» взаимодействуют благотворительные организации, социально ответственные компании, представители властей и правозащитники. Поддержку от волонтеров получили врачи, школьники, пожилые граждане, многодетные, инвалиды. Отмечается, что около половины принятых и разрешенных заявок – это обращения, которые поступили на «горячие линии» фракции в регионах. Остальное является личным волеизъявлением активистов, которые желают помочь тем, кому в настоящее время нелегко.

Например, в Республике Бурятия предприниматель вручил в подарок волонтерам крупу объемом почти 20 тонн. А в Санкт-Петербурге 98-летней Зинаиде Корневой удалось собрать около 3,6 млн рублей в поддержку медиков в регионах, которые борются с пандемией. В обмен на денежную поддержку женщина делилась разнообразными историями военной эпохи. Также в Северной столице предприниматель жертвует еду в своей столовой семьям, находящимся в сложной ситуации из-за пандемии. Член сборной России по футболу Дмитрий Баринов сделал денежные пожертвования для двух клиник в Подмосковье.

В целом сотрудникам «Единой России» в регионах удалось собрать свыше 400 миллионов рублей в поддержку медперсонала клиник и простого населения. На эти деньги покупаются реанимобили для разных областей РФ, которые больше других в них нуждаются, а также защитные костюмы для медработников и маски, которые безвозмездно раздают на улицах городов России.

Иногда в заявках от простых людей скрываются трудные истории личного характера. В Свердловской области местная пожилая жительница попросила волонтеров отдать в ремонт магнитофон. Те выяснили, что он нужен ее сыну с тяжелым диагнозом, и что мужчина слушает музыку, чтобы отвлечься от боли.

А в Москве волонтерами для одинокой пенсионерки был куплен холодильник. Женщина не один раз просила помощи у центра волонтеров и просила помочь в покупке продуктов. Причем всегда заказывала небольшие объемы. На вопрос о том, что, возможно, лучше приносить больше продуктов, она призналась, что их просто негде хранить – старый холодильник уже много лет неисправен. Уже на другой день жительнице Москвы привезли новый холодильник. А также большое количество продуктов, чтобы их хватило на долгий период времени.

В Нижнем Новгороде в добровольцы записываются целыми семьями. Так, братья Роман, Владимир, Сергей и его жена Алина вместе трудятся в колл-центре и занимаются доставкой продуктов для пенсионеров и медиков.

Во всех регионах портрет волонтера изменился. Если ранее, главным образом, это были студенты, то сейчас – граждане разных возрастов и профессий. В Республике Татарстан пенсионеры сначала с опасением относились к добровольцам старшего возраста, рассказали в волонтерском центре. Но постепенно им начали доверять даже личные просьбы, например, просят передать подарки друзьям на день рождения.

«У нас сложилась сплоченная команда, которая способна решить любые, даже самые трудные задачи», — пояснил Андрей Турчак и выразил благодарность всем, кто, несмотря на свои жизненные цели и сложности, ежедневно оказывает поддержку гражданам.