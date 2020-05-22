Рецепты звезд на изоляции: Суп из крапивы от Аниты Цой и кекс с ромом и коньяком от Виктории Исаковой

Звезды по-разному проводят время на самоизоляции. Кто-то рисует цветы, как Ирина Пегова, кто-то пересаживает цветы, как Екатерина Стриженова. И почти все они или очень многие готовят всякие вкусности. Мы сделали подборку из рецептов любимых блюд знаменитостей.

Недавно Ирина Пегова испекла королевскую ватрушку, которую в народе еще называют рассыпуха.

Вот ее рецепт:

Сначала делаем начинку: 1/2 стакана сахара, 1 пачка ванилина, 4 яйца, 1/2 кг творога. Все перемешиваем миксером. Потом делаем так называемую масляную крошку (песочное тесто): 250 граммов сливочного масла натереть на терке, добавить разрыхлитель, 1,5 стакана муки – все вместе порубить ножом. Для тех, кто любит сладкую ватрушку, можно и в тесто добавить сахара 1/2 стакана. Высыпаем на сковородку масляную крошку, сверху кладем творожную сметь (начинку). И поверх смеси – остатки крошки. И - в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут.

Королевская ватрушка от Ирины Пеговой.Фото: instagram.com

pegovairina Ирина Пегова поделилась рецептом от мамы

Певица Анита Цой ведет в Инстаграме рубрику «цойкинырецепеты». Например, она рассказала, как делать пушистые оладушки на кефире! Для этого понадобится: муки - 400 гр, кефира - 0,5 литра, столовая ложка разрыхлителя (можно заменить чайной ложкой соды), 1 яйцо, сахар - 2 ст.ложки, соль - 1 щепотка и немного подсолнечного масла (на сковородку). Яйцо взбиваем с сахаром и солью, добавляем теплый кефир и ложкой понемногу высыпаем муку, в конце кладем разрыхлитель. И выкладываем тесто на горячую, смазанную маслом сковородку.

anitatsoy Оладушки от Аниты Цой

Оладушки – это, конечно, баловство. Анита все-таки за здоровое питание, например, она в мае всегда собирает молодую крапиву, в которой много всего полезного и в течение года готовит блюда из крапивы. Благо этой травы у всех на дачах-огородах в избытке. Анита заготавливает ее так: собирает молодую крапиву, ошпаривает ее кипятком (можно бросить крапиву в кипящую воду и тут же вытащить ее шумовкой), дать воде стечь и хорошо выжать руками, слепить шарики из крапивы и заморозить их в морозилке (после этими шариками можно пользоваться в течение всего года, добавляя в салаты, в пельмени, в вареники, в супы). «Мы понимаем всю ценность и пользу простого "дачного сорняка" и непринужденно можем сварить «кашу почти из любого топора», да еще какую вкусную!, - делится певица со своими подписчиками. - Ловите мой фирменный рецептик «Индейка в крапиве»! Он прост в приготовлении, красив, полезен и нереально вкусен. Суп с индейкой получается очень наваристым и ароматным. Картофель добавляет супу насыщенности, а сочетание нежного мяса индейки, крапивы и корня сельдерея добавляет блюду нежнейший аромат и утонченную вкусовую гамму».

Анита Цой и ингредиенты для «Индейки в крапиве».Фото: Instagram.com

Для супа из крапивы понадобится: мясо индейки - 300 гр, крапива - 300 гр, морковь - 1 шт, лук репчатый - 1 шт, корень сельдерея - 1 шт, чеснок - 2 зубчика, сухие травы - по вкусу, лавровый лист - по вкусу¸ соль и перец - по вкусу.

Итак, голень индейки варим 30 минут. Пока мясо готовится, Анита рубит ножом шарики крапивы как капусту. Лук с морковкой припускает на сковородке до золотистого цвета. Корень сельдерей нарезает соломкой, картошку - кубиками. Когда мясо почти готово, все ингредиенты по очереди опускает в кастрюлю: сначала картошку, потом сельдерей и молодую крапиву, морковь с луком, чеснок и лавровый листочек, смесь трав, соль, черный перец… Доваривает и – на стол. И желает всем приятного аппетита и хорошего настроения!

anitatsoy Анита Цой готовит Индейку в крапиве

Виктория Исакова печет полезные кексы.

Вот подробный рецепт от актрисы: «Берёте 450 грамм всего, что любите. (у меня 250 гр. сушёной клюквы и 200 гр изюма, вы можете экспериментировать) . Заливаете эту красоту стаканом крепко заваренного чая Элгрей. Рюмкой коньяка или рома. И всякие специи отлично идут туда же: натираете мускатный орех, немного гвоздики (я перемалываю в кофемолке), с ней аккуратно, совсем чуть, корица пол чайной ложки. Оставляем эту вкусноту на ночь. Пахнет - умереть и не встать. Утром проснулись мы такие раньше всех, довольные, счастливые. Взяли миску большую, красивую, в неё разбили два яйца и насыпали 150 гр сахара, взбили вилкой не сильно. В эту миску влили то, что ночью стояло и разбрасывалось ароматами на весь дом. Перемешали. В отдельной мисочке соединили 250 гр муки (я всегда просеиваю), пакетик разрыхлителя (10-12 гр, бывают и больше, но не нужно), ещё немного корицы - пол ч.л., щепотку соли, перемешали и засыпали муку в другую миску, где у нас яйца с ягодами – фруктами. Все это дело перемешивается без комком. Получается жидкая история. Это правильно. Смазали форму для кекса растительным масло, именно чуть смазали, и в форму заливаем нашу смесь. И отправляем все это дело на 1,5 часа в разогретую до 160 градусов духовку. Вуаля, так сказать.

Виктория Исакова показывает как печь кексы.Фото: Instagram.com

v_isakova Кекс от Виктории Исаковой

Телеведущая Юлия Михалкова поделилась рецептом любимого блюда из картошки.

«Рецептов приготовления этого овоща больше, чем звезд на небе, - пишет Юлия у себя в Инстаграме. - Впервые я взялась за картошку в семь лет: запекла с сыром. Подгорело всё, конечно, но с укропчиком вышло ничего! С тех пор я регулярно экспериментирую с ней на кухне: жарю, варю или запекаю. Взяла свежие очищенные картофелины. Каждую с кусочком сливочного масла завернула в фольгу и поместила в духовку на 9 минут. Потом достала, развернула, разрезала надвое, подсолила. Сверху на раскаленную половину положила смесь из сыра, чесночка и трав. Потом обратно в духовку на 2 минуты, чтобы все ингредиенты «овладели друг другом». Готовое блюдо в прикуску с прохладной (не холодной!) селедочкой съела за 5 минут! М-м-м, сейчас вам рассказала и снова захотелось.

Юлия Михалкова и её любимое блюдо из картошки.Фото: Instagram.com

Екатерина Стриженова вместе с мужем Александром запекают утку с яблоками.

mihalkova Любимое блюдо из картошки от Юлии Михалковой

Утка с яблоками от Екатерины Стриженовой.Фото: Instagram.com