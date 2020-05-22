Анна Попова и Андрей Фурсенко ответят на вопросы школьников о коронавирусе: прямая онлайн-трансляция

22 мая в 17:00 состоится прямая линия "Диалог поколений. Детям о важном", приуроченная ко Дню защиты детей. В мероприятии примут участие помощник президента России Андрей Фурсенко и глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова.

Прямая линия "Диалог поколений. Детям о важном".#Прямосейчас проводим прямую линию "Диалог поколений. Детям о важном" с участием помощника президента РФ Андрея Фурсенко и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой.

В онлайн-формате они будут отвечать на вопросы детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет. Тема диалога станет, пожалуй, самой актуальной на сегодняшний день. Эксперты обсудят с детьми пандемию коронавируса и связанные с ней изменения в привычном образе жизни.

Задать свой вопрос любой желающий может, заполнив форму обратной связи на сайте Фонда "Контент". А авторы самых актуальных и интересных вопросов получат возможность поучаствовать в эфире лично.

Посмотреть прямую трансляцию можно будет на сайте ТАСС, на официальных страницах ТАСС в социальных сетях, а также на сайте kp.ru.