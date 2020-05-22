Волонтёр познаётся в беде

В СУЭК работают около 70 тысяч человек. Многие из них не могли остаться в стороне от проблем, с которыми столкнулись их земляки во время пандемии. Для пенсионеров, многодетных и малоимущих семей, людей на карантине самые простые действия, вроде похода в магазин или аптеку, оказались связаны с дополнительными расходами и трудностями. Особенно тяжело приходится медицинским работникам, ухаживающим за больными в так называемой «красной» зоне - им приходится дневать и ночевать на работе, нет условий чтобы помыться и приготовить нормальную еду.

Волонтерские организации СУЭК имеют большой опыт помощи ветеранам и другим нуждающимся, но тут случай особый. Важно не только организовать адресную и своевременную помощь, но и сделать ее максимально безопасной для нуждающихся и самих волонтеров. Поэтому к делу подошли системно и очень ответственно, опираясь на организационные возможности компании Андрея Мельниченко.

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, в которой компания участвует совместно с Общероссийским народным фронтом, оперативные штабы СУЭК в регионах наладили сбор информации о нуждающихся в помощи, организовали закупку необходимых продуктов, лекарств и оборудования, провели обучение волонтеров, стали координировать их работу и благотворительные инициативы работников структурных подразделений. Это сразу повысило эффективность оказываемой поддержки.

Только медицинским и социальным учреждениям, в соответствии с запросами, с начала эпидемии СУЭК направила 1,5 миллиона масок и респираторов, десятки тысяч противочумных костюмов, очков, перчаток, тонны дезинфицирующих средств. В Красноярске на средства компании приобретены две рентген-установки, в Кузбассе - расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких. В Назарово электромонтажники компании подключили к сети госпиталь для больных коронавирусом, на Дальнем Востоке машины скорой помощи обеспечиваются топливом за счет угольной компании.

А вот живые примеры. В Забайкалье горняки разреза «Восточный» передали через волонтеров медикам больницы в поселке Дровяная продуктовые наборы. Кондитерские изделия, консервы, сок, крупы, макароны и чай получили более 30 сотрудников медучреждения.

-Сейчас график работы у нас напряженный. Бывает, что даже в магазин некогда сходить. Поэтому очень кстати такие наборы, - рассказала заведующая участковой больницы поселка Дровяная Елена Салтанова. - Кроме этого, от горняков мы получаем и средства защиты, причем не только для нашей больницы, но и для бригад скорой помощи, и медперсонала инфекционной больницы, которая находится в Горном.

В Черногорскую межрайонную больницу волонтеры доставили душевые кабины, фены, обогреватели.

– Работа в условиях пандемии, когда от всего персонала требуется полная самоотдача, выявляет новые и новые трудности, с которыми мы не сталкивались в условиях штатной работы. Бытовая техника и оборудование, которые предоставила «СУЭК-Хакасия» - это возможность создать приемлемые для моих коллег санитарно-гигиенические условия, без которых нормальная работа просто немыслима, - поделился главный врач Черногорской межрайонной больницы Сергей Ржевский.

Во Владивостоке только за время майских праздников добровольцы доставили в больницы 500 горячих обедов.

Волонтеры СУЭК помогают социальным службам купить и доставить еду, лекарства пожилым, инвалидам, малоимущим. Помогают и многодетным семьям.

-Дети очень скучают по школе, по одноклассникам, учителям. Дома переиграли уже во все игрушки, а тут что-то новенькое, это всегда интересно. Замечательные игры! Так держать! - поблагодарила волонтеров СУЭК Анастасия Шавырина, мама четверых детей из Бородино Красноярского края, получив в подарок наборы для творчества и развивающие игры.

Школа №15 поселка Никитинский Ленинск-Кузнецкого городского округа получила 10 персональных компьютеров. Переход на дистанционное обучение в ней осложнялся тем, что необходимой оргтехникой был оборудован только один класс информатики. А в школе учатся 220 детей.

-Угольщики помогли нам решить эту проблему. Потому что СУЭК - социально ориентированная компания, которая постоянно оказывает поддержку учреждениям образования, культуры, спорта, медицины, - рассказал директор школы Дмитрий Иванов.

Угольщики оказывают не только адресную помощь. Например, предприятия угольной компании в Красноярском крае, Кемеровской области и Хакасии начали выпуск антимикробного оборудования – ультрафиолетовых облучателей для обеззараживания помещений.

В городах предприятия компании используют свою спецтехнику для дезинфекции улиц и общественных мест. Автопоезда на базе КамАЗа в ночь обрабатывает раствором гипохлорита натрия значительные территории.

- Помощь, которую мы получаем от СУЭК в дезинфекции общественных мест, не имеет аналогов ни по масштабам, ни по качеству, - рассказал глава Черногорска Василий Белоногов – В сложный момент компания вновь демонстрирует на деле высокий уровень социальной ответственности.