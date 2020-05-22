2020-05-22T17:07:07+03:00
Происшествия

СК России: Установлена причастность еще одного украинского полковника к обстрелу Донбасса

Следствие устанавливает всех соучастников преступления и обстоятельств произошедшего
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Командир 54-й механизированной бригады ВСУ Алексей Майстренко.Командир 54-й механизированной бригады ВСУ Алексей Майстренко.
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По данным Следственного комитета России 22 мая 2020 года военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которой командует полковник Алексей Майстренко, произвели прицельный артиллерийский обстрел населенного пункта Верхнеторецкое Ясиноватского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате противоправных действий разрушены два жилых дома и линия электропередач.

- В отношении Майстренко и иных украинских военнослужащих возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). Своими действиями украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее следствием уже была установлена причастность Майстренко к другим аналогичным преступлениям и гибели гражданского населения Донбасса.

СК России проводит все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступлений представителями силовых структур Украины против мира и безопасности человечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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