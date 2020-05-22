Елена Летучая набрала лишний вес

Елена Летучая в середине апреля получила тяжелую травму. Во втором туре проекта "Танцы со звездами" телеведущая сломала ребро. А теперь из-за невозможности заниматься спортом артистка сообщила о том, что располнела.

Елена Летучая разоткровенничалась со своими поклонникам. Телеведущая пожаловалась, что из-за травмы не может полноценно заниматься спортом. Результатом стали лишние килограммы.

"Сломанное ребро и карантин дали свои плоды! Ребро - потому-что спорт и любые активности исключены. Карантин- потому-что готовим с радостью и все это едим", - написала звезда.

elenapegas Сломанное ребро и карантин дали свои плоды!

Она также обратилась к поклонникам: "Признавайтесь, у Вас сколько на весах? У меня плюс два. Перехожу на режим изоляции от еды".

В комментариях поклонники пожелали Летучей как можно скорее поправиться и избавиться от лишних килограммов. Они не сомневаются, что их любимица все преодолеет.

Ведь, как ранее признавалась в интервью сама телеведущая, чтобы постоянно сохранять себя в форме, нужна дисциплина и спорт. Ей помогают поддержать стройную фигуру занятия йогой, серфинг, катания на роликах и лошадях. Вдобавок ко всему, блондинка не курит и тщательно следит за своим питанием. При этом, Летучая - увлекающаяся сладкоежка. По ее словам, иногда она может съесть за один присест половину коробки шоколадных конфет, но потом старается всегда "отработать" их в спортзале.