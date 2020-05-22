«Месть отвергнутого мужчины»: друг Гулькиной объяснил ее судебные войны с поэтом

Группу «Мираж» снова штормит от публичного скандала. Поэт Валерий Соколов требует от Наталии Гулькиной 1 миллион 200 тысяч рублей за моральный вред. Мол, певица на празднике в Салавате подпела зрителям без разрешения автора три давних хита «Миража».

О скандале Соколова и Гулькиной высказался приятель певицы журналист Алексей Остудин, в прошлом участник шоу «Акулы пера».

gulkina_natalia Вчера мне прислали в директ эту фотографию (1991г.) захотелось поставить Как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя отличного дня друзья! #гулькина

— Эта история о том, как отвергнутый мужчина может посвятить всю свою жизнь стремлению уничтожить женщину, которая лишь хотела «остаться друзьями». Даже для российского шоу-бизнеса это весьма нетипично и могло бы стать прекрасным сюжетом для захватывающего сериала. Очень давно Наталия Гулькина сразу после ухода из группы «Мираж» создала проект «Звёзды». Группа была очень популярна и гремела на всю страну с помощью хита «Дискотека», музыку для которого написал Леонид Величковский. И вот в те забытые времена у Наташи работал человек по имени Сергей Лавров, — вспоминает журналист Алексей Остудин. — Сергей решал все административные вопросы и был фактически директором коллектива. Спустя годы, в 2004 я праздновал своё 30-летие большим концертом в казино «Метелица». Днём мне позвонила Наташа и предложила выступить вечером у меня в шоу в составе нового проекта. Она сообщила мне, что отыскала Маргариту Суханкину — ту, чьим голосом пели все солистки группы «Мираж». А это были: Ирина Салтыкова, Светлана Разина, Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсеенко. Несмотря на то, что Наташа записала 5 песен для первого альбома «Миража», она до этого никогда лично Риту не знала. Наташа и Рита решили сделать совместный проект и записали хит «Просто мираж», за что полностью платила Наташа. Их первое публичное выступление 16 августа 2004 года в «Метелице» вызвало сенсацию, о чём написали многие газеты. Но Андрею Литягину (автору всей музыки), чей тогдашний «Мираж» (певший голосом Суханкиной) состоял из весьма ярких девушек, вовсе не была нужна конкуренция. Спустя несколько месяцев, после большой презентации Гулькиной и Суханкиной в казино Golden Palace, Риту сильно избили у её подъезда. И девушки решили, что без сильного мужского плеча им не обойтись. Так в их жизни снова появился Сергей Лавров, кому Наташа позвонила и пригласила работать вместе. Возможно, восприняв это как знак судьбы, Сергей достаточно недвусмысленно обозначил свою позицию перед Натальей, но получил вежливый отказ. Тогда казалось, что воспринял он это адекватно, но события последующих лет показали, что мужское эго Сергея было задето не на шутку! Опустим события нескольких лет, во время которых удалось примирить Гулькину/Суханкину и Андрея Летягина. И опустим те безобразные сцены и скандалы, когда Наташу спустя 7 лет фактически выгнали из коллектива, который она же и собрала.

И вспомним о человеке по имени Валерий Соколов. Он известен лишь тем, что ему удалось написать те несколько текстов к самым главным хитам «Миража». Очень много лет назад. Ничем другим он более не прославился. Долгие годы, да и сейчас он не может найти взаимопонимания с автором музыки «Миража» Андреем Литягиным, что с завидной регулярностью становится предметом судебных разбирательств. Суды — это вообще то, что стало ассоциироваться с «Миражом». Не песни, не концерты и не творчество. Лишь суды за деньги. Деньги — это единственное, что есть на уме сейчас у людей, которые когда-то придумали песни, которые пела вся страна. Но вернёмся к Сергею Лаврову. После изгнания Гулькиной из «Миража» Рита Суханкина думала, что наконец-то стала единственной королевой. И к её разочарованию, продюсеры решили, что Светлана Разина может составить ей компанию. Но надо знать Свету. Света не Наташа и за себя постоять может. Что и привело к настоящей драке между солистками «Миража» в гримёрке перед концертом в Геленджике. Не проработав и года, Света Разина покинула «Мираж» на радость Суханкиной, которая наконец-то осталась главной звездой. Годы шли, Рита толстела и теряла голос, работы у Миража становилось всё меньше и меньше, и Андрей Литягин решил, что пора что-то делать, чтобы заработать ещё. И тут вдруг выяснилось, что у «Миража» есть ещё люди, которые когда-то в нём пели и играли. Я говорю о Екатерине Болдышевой и Алексее Горбашове. Как он сам себя называет, авторе всех гитарных проигрышей в хитах «Миража», что, по его мнению, делало его соавтором и давало повод для многолетних судебных тяжб с Литягиным. Вдруг все ранние обиды забылись, и те, кого Литягин годами кошмарил в судах, вмиг стали солистами его «Миража». Что же Рита и Лавров? Они остались у разбитого корыта и вынуждены были покупать лицензию на песни у Андрея Черкасова (Джем рекордз). В этих условиях Сергей Лавров, ведомый своем ущемлённым мужским эго, решил, что все средства хороши, лишь бы сжить со света Наталию Гулькину, чья медийная активность его явно раздражала. Пару лет назад он подговорил Леонида Величковского вновь предъявить свои права на 18 песен из репертуара Натальи. К счастью, Наташе и Леониду удалось договориться. Не бесплатно, но итоговая сумма была гораздо меньше изначально заявленной Леонидом. Все эти 8 лет Лавров и компания не устают писать письма организаторам концертов Гулькиной в регионах, в которых угрожают страшными карами, если Наташа споёт хоть одну песню «Миража». Разругавшись с Литягиным, Лавров привлёк на свою сторону того самого Соколова, который, как я писал выше, с Литягиным тоже в контрах. И наконец в сентябре прошлого года в городе Салават Наташа дала им повод. Поддавшись на слёзные уговоры организаторов концерта, посвящённого дню города, Наталья согласилась отработать караоке-версии трёх главных хитов «Миража». Никогда ранее она этого не делала. Это было именно караоке. Наталья запевала песню, но весь основной текст пели люди на площади. И вот сейчас Валерий Соколов подал на Наталью Гулькину в суд и требует за незаконное исполнение его текстов (три песни), внимание!!! По 300 000 рублей за каждый. Общая сумма иска — 1 200 000 рублей (по 300 000 за песню и 300 000 морального ущерба) Забавно, но местные организаторы, испугавшись суда, уже выплатили Соколову и Лаврову 300 000 рублей. Я считаю, это мужская обида Лаврова. Обида на женщину, которая в 2004 году всех собрала и всем подарила возможность неплохо заработать...

margarita.sukhankina Маргарита Суханкина

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Поёт старые песни ради заработка»

— Мне давно уже говорили, что у Гулькиной совершенно не востребованы сольные концерты и заказные мероприятия. Отсутствие в программе народных хитов, пустые обещания и заверения ее директоров, что у Гулькиной все в порядке с использованием репертуара «Миража», привели к тому, что она начала использовать чужие песни без разрешения, — сказал kp.ru поэт Валерий Соколов.

Поэт подчеркнул, что не возражает, чтобы Гулькина пела его песни. Мол, пусть покупает лицензию и поёт.