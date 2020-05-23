Число заболевших коронавирусом в России на 23 мая 2020 увеличилось до 326 448 человек

Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 8894 человек. Таким образом, с начала пандемии в нашей стране выявлено 326 448 заболевших. С начала марта в стране было сделано больше восьми миллионов тестов на выявление признаков болезни.

- За сутки полностью выздоровели 7144 человек. За весь период зафиксировано 3249 летальных исхода, выздоровели 99 825 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

На очередном совещании Владимир Путин заявил, что ситуация в стране стабилизируется.

- Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она всё-таки есть, - сказал президент.

Оценив ситуацию, власти Подмосковья решили отменить пропускной режим. С 23 мая, по дорогам Московской области можно будет передвигаться без цифровых пропусков.