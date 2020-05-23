2020-05-22T20:36:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 23 мая 2020: Путин предрек вторую волну болезни, в Подмосковье отменяют пропуска

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 23 мая 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Накануне состоялось очередное совещание Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Президент по традиции поблагодарил врачей за работу, а также заявил, что "ситуация в целом в стране стабилизируется". Президент также рассказал, когда россиянам следует ждать вторую волну болезни.

- Постепенно выходя из режима ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно учитывать: в России возможна новая волна коронавируса - с октября по ноябрь, - сказал Владимир Путин.

С 23 мая в Москвоской области отменяется пропускной режим. О таком решении заявил Андрей Воробьёв. Ранее выданные цифровые пропуска будут действовать до 27 мая. О подробностях его указа читайте здесь.

В столице случился еще один скандал с назначением штрафов за нарушение режима самоизоляции. Приложение «Социальный мониторинг» выписало штрафы супругам, которые фотографировались с балкона на фоне леса.

- Мы время от времени выходим на балкон подышать воздухом. Иногда фотографируем красивые пейзажи, друг друга. По фотографиям сопоставили - штрафы выписывались как раз в эти дни. Может быть, приложение ловит сигнал нашего телефона от подмосковной вышки сотовой связи и считает это за перемещения, - недоумевают супруги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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