2020-05-22T21:18:09+03:00
Общество

"Раздеться до трусов и масок": в России проходит призыв повышенной безопасности

135 000 новобранцев ждет карантин
Иван ГРАЧЕВ
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Фото: Гавриил Григоров/ТАССФото: Гавриил Григоров/ТАСС

По всей стране началась отправка в войска призывников весны-2020. И хотя сам призыв был официально объявлен еще 1 апреля, из-за коронавируса юношей просили в военкоматы не приходить. Информацию о тех, кто подлежит призыву, военкомы собирали он-лайн. А выпускников школ, собирающихся поступать в вузы, этой весной решено вообще не тревожить.

Фото: Сергей Михайличенко / ТАСС

Фото: Сергей Михайличенко / ТАСС

Но план отправки в войска 135 тысяч новобранцев военкоматам выполнять все равно надо.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

И вот час Х настал. С 20 мая военкоматы по всей стране заработали в обычном, но с усиленной безопасностью режиме. Дезинфекция. Безконтактные градусники. Экспресс-тесты на корону. И линейкой расчерченная дистанция. Не толпись! Служба от тебя не сбежит!

Фото: Олег ЗОЛОТО

Даже раздеваясь на медицинском освидетельствовании до трусов, парни все равно остаются в масках.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Тест в норме? Ковида нет? Держи форму, в войска шагом марш! Там тебя ждет еще и 14-дневный карантин.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Именно такими и застали призывников фотокорреспонденты «Комсомолки» по всем городам страны.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вглядитесь в них, улыбнитесь, пожелайте им удачи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

И обязательного возвращения домой!

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

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С 12 мая военкоматы в России ждут новобранцев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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