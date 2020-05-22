Закон о налоговой поддержке некоммерческих организаций во время коронавируса: Какие меры приняты

Сегодня, 22 мая, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законодательство, дающие налоговые льготы для некоммерческих организаций и бизнеса, который поддерживает благотворительность.

Во-первых, компании могут теперь жертвовать на благотворительность до 1% своей выручки - и эта сумма не будет облагаться налогом.

Этот пункт касается пожертвований - в денежной или имущественной форме - переданных социально ориентированным некоммерческим организациям. Среди них, например, победители конкурса Фонда Президентских грантов, получатели других грантов и субсидий органов власти всех уровней, организации, включенные в реестры поставщиков социальных услуг, религиозные организации и НКО, включенные в реестр наиболее пострадавших в условиях коронавируса.

Критерии этого реестра должно будет разработать правительство.

- Принятый закон стимулирует социально ответственный бизнес к передаче еще большего объема пожертвований религиозным организациям и СО НКО, чтобы помощь смог получить каждый, кто в ней нуждается, - отметил Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Сергей Гаврилов.

Во-вторых, перечисленные выше социально ориентированные НКО освобождаются от уплаты налогов, начисленных во втором квартале 2020 года. Это касается, в частности страховых взносов с выплат работникам.

В-третьих, закон предоставляет налоговые льготы организациям и индивидуальным предпринимателям, которые направляют безвозмездную помощь медицинским организациям и больницам на борьбу с коронавирусом. Такие операции освобождаются от НДС.

Теперь закон поступит на рассмотрение в Совет Федерации, а затем - на подпись Президенту.